En vísperas de Navidad, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, compartió un emotivo mensaje a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que convocó a la unidad, al diálogo y al trabajo conjunto para afrontar el complejo contexto económico que atraviesa la Argentina y la provincia.

Durante su saludo navideño, Vidal se dirigió a todos los santacruceños y reconoció que el país vive un escenario desafiante, que impacta tanto en la vida cotidiana de la población. “Lamentablemente la Argentina presenta un contexto difícil para todos los que vivimos en esta hermosa y amada tierra, y también para quienes tenemos la tarea de gobernar y dar respuestas”, expresó.

El mandatario provincial hizo especial hincapié en la necesidad de dejar de lado las diferencias políticas y el enfrentamiento, y apostar a una construcción colectiva basada en el respeto y la solidaridad. “Ojalá y deseo de todo corazón terminar con la mezquindad política, con tanto odio, y trabajar más con amor, pensando en el prójimo”, señaló.

En ese sentido, destacó: “Creo fielmente que lo que estamos haciendo nos va a permitir salir adelante. No es fácil, pero lo podemos lograr, y tiene que ser entre todos”.

El gobernador remarcó la importancia del trabajo articulado entre los distintos sectores productivos y las instituciones, mencionando a las cámaras mineras, petroleras y pesqueras, las cámaras de comercio, las comunas de fomento, los concejos deliberantes, los municipios, el Gobierno provincial y el Gobierno nacional. “Es con una mirada mucho más amplia en materia productiva, valorando nuestros recursos en beneficio de los santacruceños”, sostuvo.

Finalmente, subrayó que el esfuerzo colectivo debe estar orientado al bienestar de toda la comunidad y a la construcción de un mejor futuro. “Por nuestros abuelos, por nuestros jóvenes, adolescentes y niños; por el presente y por el futuro, lo tenemos que hacer”, expresó, destacando que el camino requiere esfuerzo, sacrificio, dedicación y convicción.

El mensaje concluyó con un saludo cargado de afecto: “Feliz Nochebuena y próspero Año Nuevo. Los amo con todo mi corazón. Gracias por todo”, cerró el gobernador de Santa Cruz.