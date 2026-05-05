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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este martes la inauguración de una planta peletizadora en la localidad de Gobernador Gregores, acompañado por la intendenta Carina Bosso y el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay. La nueva infraestructura, destinada a transformar materia prima en pellets para su aprovechamiento productivo, se incorpora como una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo local y fortalecer la matriz productiva provincial.

El mandatario provincial encabezó el corte de cintas de una instalación clave para el sector agro energético, diseñada para operar con tecnología de punta y capacidad de procesamiento industrial.

“A los que estamos en política les pido constantemente que nos enfoquemos en proyectos que generen trabajo a través del desarrollo de la producción”, dijo el gobernador. En la foto, cargando una de las bolsas con el producto realizado por la planta.

La planta, emplazada en un predio recuperado de 800 metros cuadrados, cuenta con una línea de peletizado de 600 kg/h y sistemas automáticos de control. Durante el acto, que incluyó la firma de acuerdos para la forestación provincial, Vidal fue contundente respecto al rumbo económico, vinculando la obra con la recuperación de la cultura del trabajo.

Claudio Vidal encabezó este martes la inauguración de una planta peletizadora en la localidad de Gobernador Gregores, acompañado por la intendenta Carina Bosso (derecha) y el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay (izquierda).

El proyecto no solo procesa materia prima, sino que integra maquinaria de vanguardia para garantizar la homogeneidad del producto final. “A los que estamos en política les pido constantemente que nos enfoquemos en proyectos que generen trabajo a través del desarrollo de la producción”, enfatizó el mandatario, tras señalar que la dependencia de recursos no renovables y fondos nacionales es un modelo agotado.

Cambio de matriz económica

Vidal destacó que la instalación de esta planta en Gobernador Gregores es parte de un plan federal que se replicará en Los Antiguos y Río Gallegos. “Nosotros tenemos tierra, agua, gente que quiere salir adelante y conocimiento; estamos dotando al Estado de la infraestructura necesaria”, explicó al referirse a la llegada de tractores y sembradoras a la provincia. Para el funcionario, el éxito de la gestión reside en no desviarse del camino del esfuerzo colectivo.

“La educación es la base de la sociedad, la producción y el trabajo son la base de la economía, ese es el camino”, definió Vidal como los pilares de su administración. El gobernador concluyó que, pese a las dificultades del contexto nacional, Santa Cruz debe volver a sus raíces: “No pensemos solamente en el hoy, pensemos en el mañana; el futuro va a ser mucho mejor si nos levantamos sabiendo qué cumplimos con nuestro deber”.