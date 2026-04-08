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Previo al lanzamiento del programa de incentivo al sector hidrocarburífero “Más producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño” que se realizó este miércoles en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador Claudio Vidal dialogó con La Opinión Austral.

“El anuncio tiene que ver con levantar equipos, esto genera la posibilidad de más producción para la provincia, no sólo de sostener los puestos de trabajo, sino de generar más puestos de trabajo. Los empresarios no son fáciles, nosotros tampoco porque defendemos los intereses de nuestra provincia en un momento complejo en cuanto a la situación económica de todo el país y de la provincia, no somos una isla con respecto a lo que está sucediendo, pero este es un gobierno que cree fielmente y apuesta todos los día en su accionar en lo que es producción y trabajo, entendiendo claramente que es la única posibilidad de salir adelante”, sostuvo el mandatario provincial.

“Este es un gobierno que cree fielmente y apuesta todos los días en su accionar en lo que es producción y trabajo”. CLAUDIO VIDAL, GOBERNADOR DE SANTA CRUZ

“En esta actividad más allá de que tiene muchos yacimientos maduros en la provincia, yacimientos que les quedan muy pocos años de vida, me parece que si hacemos un esfuerzo entre todos no sólo estamos garantizando no sólo el presente, sino también garantizando y mejorando el futuro”, marcó.

Consultado sobre la respuesta de los empresarios, comentó: “Están de acuerdo, nos vamos a tomar unos días, tienen tiempo hasta el 1° del próximo mes para terminar de resolver la cuestión legal, administrativa y operativa y de inversiones, pero es cuestión de hablar, se han conformado los equipos de trabajo”.

“Hay un tema importante que debemos que resolver y lo tenemos que hacer entre todos, resuelto este programa de inversiones de la totalidad de las empresas en el sector convencional y no convencional, hay un escollo en el medio que es la falta de servicios, de fracturas, de punzado que hoy tiene la actividad. En esto siempre he sido muy crítico, lamentablemente somos una provincia con hidrocarburos, no somos una provincia petrolera, para que esto suceda hay que dotarla de infraestructura y las empresas de servicios especiales son de capitales extranjeros, esto siempre tiene un costo más elevado”, explicó Vidal.

En este sentido, explicó: “Lo hablábamos con Horacio (Marín), con Hugo (Eurnekian) por el tema de Palermo, es muy difícil perforar en Palermo si el costo operativo de un pozo supera los 80 millones de dólares contra 12-16 millones de dólares que cuesta un pozo no convencional en Vaca Muerta, para esto el gobierno provincial ofrece un nuevo esquema de trabajo, un nuevo esquema de regalías que hoy no tenemos y seguramente tendremos que dar otro tipo de discusión mucho más amplia con algunas cuestiones impositivas, operativas, de agilidad en la autorización de los permisos y de cómo podemos dotar a Palermo Aike de una infraestructura menos costosa para hacer viable una actividad que puede ser realmente superadora y que marcaría una gran diferencia no solamente en beneficio económico para la provincia sino también para el país”.

Por último, sobre la participación de los sindicatos, señaló que “el gremio de la actividad petrolera, el gremio de jerárquicos, construcción camioneros, vigiladores, esto que estamos comenzando a discutir hoy, va a otorgar muy buenos resultados, no solamente para sostener el empleo, sino también para generar más empleo, más producción, más actividad, mejor movimiento económico y clave para toda la provincia“.