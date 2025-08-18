Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Al oficializarse esta noche los candidatos que integran la lista a candidatos nacionales del Oficialismo, el gobernador Claudio Vidal utilizó sus redes sociales para enviar su felicitación y asegurar que se trabajará “codo a codo” por Santa Cruz.

“Quiero felicitar y acompañar a los candidatos y candidatas a diputados nacionales que hoy presentan los distintos sectores que integran Provincias Unidas por Santa Cruz“, dijo Vidal y destacó que “la lista encabezada por José Daniel Álvarez, junto a Gisella Martínez, Juan José Ortega, Constanza Pacheco Vera, Rafael Guenchenen y Mariana Mercado, representa el esfuerzo de construir un espacio plural, federal y de unidad, con la firme decisión de defender los intereses de nuestra provincia en el Congreso de la Nación”.

Daniel Álvarez, candidato a diputado nacional.

En otro párrafo de su escrito en las redes sociales, enfatizó que “confío en la capacidad de diálogo, el compromiso y la vocación de servicio de cada uno de ellos. Sé de la convicción de cada uno de ustedes y de su responsabilidad hacia el futuro de Santa Cruz”, y agregó: “Todo nuestro apoyo, trabajaremos codo a codo para que Santa Cruz tenga la representación que merece”.