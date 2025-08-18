Your browser doesn’t support HTML5 audio
Al oficializarse esta noche los candidatos que integran la lista a candidatos nacionales del Oficialismo, el gobernador Claudio Vidal utilizó sus redes sociales para enviar su felicitación y asegurar que se trabajará “codo a codo” por Santa Cruz.
“Quiero felicitar y acompañar a los candidatos y candidatas a diputados nacionales que hoy presentan los distintos sectores que integran Provincias Unidas por Santa Cruz“, dijo Vidal y destacó que “la lista encabezada por José Daniel Álvarez, junto a Gisella Martínez, Juan José Ortega, Constanza Pacheco Vera, Rafael Guenchenen y Mariana Mercado, representa el esfuerzo de construir un espacio plural, federal y de unidad, con la firme decisión de defender los intereses de nuestra provincia en el Congreso de la Nación”.
En otro párrafo de su escrito en las redes sociales, enfatizó que “confío en la capacidad de diálogo, el compromiso y la vocación de servicio de cada uno de ellos. Sé de la convicción de cada uno de ustedes y de su responsabilidad hacia el futuro de Santa Cruz”, y agregó: “Todo nuestro apoyo, trabajaremos codo a codo para que Santa Cruz tenga la representación que merece”.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario