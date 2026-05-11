Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Al ser notificado de la tragedia en Perito Moreno de este domingo por la noche, el Gobierno de Santa Cruz activó un operativo de asistencia de manera inmediata para asistir a las familias de las víctimas fatales y de las personas lesionadas. Producto de una explosión en una vivienda de un complejo de departamentos, un bebé de dos meses y dos adultos mayores perdieron la vida, en un caso que conmociona no solo a la localidad peritense sino a toda la provincia.

Además de las víctimas fatales, una mujer fue trasladada en grave estado a Las Heras, cuatro niños derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia, y dos adultos mayores quedaron internados en el nosocomio local de Perito Moreno.

Ya cerca de la medianoche, el gobernador Claudio Vidal utilizó sus redes sociales para referirse al caso e informar que el Gobierno puso a disposición todas sus herramientas para brindar asistencia.

“LAS IMÁGENES Y LAS NOTICIAS QUE LLEGAN DESDE PERITO MORENO SON REALMENTE MUY TRISTES Y DOLOROSAS“, escribió el gobernador en un posteo en sus redes, y agregó: “Estamos atravesando horas de enorme angustia por la tragedia ocurrida tras el incendio de una vivienda en la localidad”.

Seguidamente, precisó que “desde el primer momento instruí a todo mi Gabinete para que el Estado Provincial estuviera presente, acompañando y asistiendo a cada una de las familias afectadas y coordinando un operativo integral junto a las distintas áreas del Gobierno”.

“Equipos de Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Educación y organismos provinciales trabajan en la atención de los heridos, la asistencia social y el acompañamiento permanente a quienes hoy están atravesando esta situación tan difícil.

Además, se activaron todos los protocolos sanitarios y operativos necesarios para garantizar la atención médica correspondiente, así como también las tareas de emergencia y asistencia en el lugar del siniestro”, detalló el gobernador.

“La ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, y el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, se trasladaron a Perito Moreno para supervisar personalmente el operativo y acompañar a las familias afectadas”, sostuvo Claudio Vidal y destacó “el enorme trabajo que vienen realizando Bomberos, personal policial, equipos de salud y todos los trabajadores que desde hace horas están poniendo su esfuerzo y compromiso en medio de esta tragedia”.

“Quiero expresar mi profundo pesar y acompañar con todo el corazón a cada una de las familias que hoy están sufriendo. En momentos tan duros, el Estado tiene que estar presente y cerca de nuestra gente” finalizó el posteo del gobernador.