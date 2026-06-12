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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, volvió a cuestionar el escenario político y social que atraviesa la provincia y afirmó que existe “una clara intención de derrocar a este gobierno provincial”. Las declaraciones fueron realizadas en el marco del debate por la Ley de Financiamiento en la Cámara de Diputados.

Vidal sostuvo que en los últimos meses se registraron acciones destinadas a impedir el funcionamiento del Ejecutivo provincial y señaló que movilizaciones y reclamos estarían vinculados a intereses políticos.

“A mí me parece que con todo lo que estamos viendo en los últimos meses, está más que claro que hay una clara intención de derrocar a este gobierno provincial, de no dejarnos funcionar, de no dejar que nosotros podamos cumplir el sueño de todos los santacruceños”.

En ese sentido, hizo referencia a las protestas y convocatorias registradas en los últimos días: “Miren lo que ha sucedido. Distintas convocatorias a paritarias, gremios que nada tienen que ver con la discusión en el Estado provincial movilizándose. No son todos, son los cabecillas que se ven beneficiados de una forma u otra por algunos intereses políticos”, afirmó.

En este sentido, el mandatario señaló que su gestión fue elegida por el voto popular y pidió respetar los mecanismos democráticos. “Vivimos en un país democrático donde la democracia se expresa cada cuatro años con el voto del pueblo. El pueblo tomó una decisión y esa decisión debe ser respetada”, remarcó.

Asimismo cuestionó a quienes, según indicó, ya piensan en la próxima contienda electoral y buscan condicionar la gestión desde la Legislatura.

“Para aquellos que están soñando o pensando que pueden gobernar esta primera gestión desde la Cámara de Diputados, se están equivocando”, afirmó Vidal, y agregó que continuará trabajando para cumplir el compromiso asumido con los santacruceños.

El mandatario reconoció el difícil contexto económico que atraviesan el país y la provincia, pero aseguró que su gobierno seguirá adelante. “No se les va a hacer tan fácil que nosotros nos vayamos por la puerta de atrás”, sostuvo.