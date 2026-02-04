Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de su agenda de trabajo en Los Antiguos, el gobernador Claudio Vidal recorrió el avance de la construcción del nuevo gimnasio del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 15 “Carlos María Moyano“, una obra muy esperada por la comunidad educativa que actualmente presenta un 50% de ejecución.

El proyecto, ejecutado a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), contempla una superficie total de 1.071,84 metros cuadrados, con hall de ingreso, sector de espera, depósito, gimnasio principal, sanitarios y vestuarios, sumando un espacio moderno y adecuado para el deporte, la recreación y las actividades escolares.

Vidal y Zulma Neira escuchan los detalles de la obra de uno de los encargados de la misma.

La inversión destinada asciende a $1.982.427.605,40 y da respuesta a una demanda histórica de estudiantes, docentes y familias de la localidad. Durante la recorrida, Claudio Vidal puso el acento en una definición clara de gestión: “Cada obra que iniciamos desde el Gobierno tiene que terminarse. No vinimos a dejar cosas a medias. Terminarlas es lo que realmente le cambia la vida a la gente“, manifestó.

Además, subrayó que la obra pública no solo mejora la infraestructura educativa, sino que también genera empleo y movimiento económico local, fortaleciendo a trabajadores y empresas santacruceñas. “Cuando una obra avanza, hay trabajo para nuestra gente y más oportunidades para la comunidad. Ese es el compromiso”, expresó.

Se terminan

Asimismo, el mandatario provincial enfatizó: “La construcción se integra al plan de recuperación edilicia que el Gobierno provincial impulsa junto al Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, con intervenciones en establecimientos de toda la provincia para garantizar espacios seguros, dignos y de calidad”.

La obra está en un 50% de su ejecución.

Más adelante, sostuvo: “Desde mi gestión sostengo una definición clara y lo saben. Las obras que se inician deben terminarse. Cumplir con lo que se promete es lo que realmente mejora la vida cotidiana de la gente y fortalece la confianza en el Estado”.

Vidal expresó que la obra pública también tiene un impacto directo en la economía local. “Cada avance genera trabajo para nuestra gente, moviliza a las empresas santacruceñas y abre nuevas oportunidades para la comunidad”, dijo.

Durante la recorrida, el gobernador estuvo acompañado de la intendente de Los Antiguos, Zulma Neira, el gabinete municipal, así como funcionarios provinciales del Instituto Desarrollo Urbano y Vivienda y otros organismos del estado provincial.