Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, reafirmó este jueves su compromiso de transformar el sistema judicial provincial, al asistir al juramento de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

“Es importante para la sociedad que busca una justicia idónea, independiente, que deje de militar la política y dé respuestas a reclamos innumerables”, sostuvo Vidal, y destacó que su objetivo es terminar con la influencia de sectores que históricamente han marcado la agenda política desde los tribunales.

El mandatario recordó que la provincia fue considerada “una de las más corruptas del país”, con casos de desapariciones y un índice de pobreza que supera el 50%. “Lamentablemente, por las malas políticas, con el acompañamiento y la militancia de la justicia, tenemos más de 50% de pobres”, afirmó.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Vidal enfatizó que los cambios se implementan “de a poco y con esfuerzo” y denunció que existen actores interesados en frenar su gestión. “Nada se nos hace fácil y hay mucha gente que quiere que fracasemos”, señaló, al tiempo que pidió paciencia a la ciudadanía.

“El pueblo reclama hace décadas un cambio. Después de más de 32 años bajo el mismo color político (en referencia al kirchnerismo), que nos llevó al fracaso que tenemos hoy, vamos a revertir la situación”, aseguró el gobernador.

Además, Vidal advirtió: “Basta de los Bersanelli (por el juez Marcelo Bersanelli) que creen que tienen más poder y de los Basanta (por el vocal del TSJ, Fernando Basanta)que quieren conducir la provincia desde la justicia. Cueste lo que cueste, voy a seguir avanzando en este sentido. No me importan los aprietes: la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”.

Por último, el gobernador reiteró que su gestión priorizará la educación, el trabajo y la producción como pilares fundamentales del desarrollo provincial e insistió en que 2la independencia judicial es un componente esencial para garantizar un futuro más justo y equitativo”.