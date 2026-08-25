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El gobernador Claudio Vidal expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Juan Gallardo, quien se desempeñaba como presidente del Honorable Tribunal Disciplinario de Santa Cruz.

A través de un mensaje, el mandatario provincial destacó la trayectoria de Gallardo y puso en valor su compromiso con la función pública y con la provincia. “Lamento profundamente el fallecimiento de Juan Gallardo, presidente del Honorable Tribunal Disciplinario de Santa Cruz”, expresó Vidal al conocerse la noticia.

El gobernador recordó además los momentos compartidos con Gallardo durante su gestión y resaltó su predisposición para afrontar distintas situaciones vinculadas al trabajo y a la vida institucional de Santa Cruz. “Hoy despedimos a una persona muy querida, con una enorme vocación de servicio y un profundo compromiso con nuestra provincia”, señaló.

Juan Gallardo, en vida, se desempeñó al frente del Tribunal Disciplinario de la Provincia.

En ese sentido, Vidal rememoró las conversaciones y desafíos que compartieron y destacó especialmente la actitud de Gallardo ante las responsabilidades que le tocó asumir. “Tuve la oportunidad de compartir con él momentos de trabajo, conversaciones y desafíos, y siempre encontré a un hombre dispuesto a aportar y a acompañar”, sostuvo el mandatario.

Finalmente, el gobernador hizo llegar sus condolencias a los familiares y allegados de Gallardo, acompañándolos en este momento de dolor. “Quiero hacer llegar mi abrazo y mis condolencias a su familia, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan doloroso”, manifestó.

Vidal cerró su mensaje con un reconocimiento a la labor desarrollada y a la huella que dejó en quienes compartieron con él su camino: “Gracias por tu compromiso, Juan, y por todo lo que dejaste en quienes compartieron el camino con vos”.