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El viernes, en el marco de la recorrida por las vías del tren entre Jaramillo y Fitz Roy el gobernador Claudio Vidal defendió el proyecto enviado a la Cámara de Diputados para autorizar un endeudamiento de hasta 600 millones de dólares. “¿Saben por qué estamos en esta situación? A mí me da gracia cuando los que fundieron la provincia, los que se robaron la provincia, me critican“, dijo y señaló: “Estamos en esta situación porque justamente desde la política han saqueado la provincia; han robado nuestra provincia; en los mejores momentos económicos del país, en donde enviaban camiones con plata a la provincia de Santa Cruz, se la robaban los mismos que hoy nos critican. Yo les puedo asegurar que se termina”, expresó.

También repasó el escenario económico con el que aseguró haberse encontrado al asumir la gestión. “Yo recuerdo que cuando asumí me tocó pagar deuda; 10 mil millones más una aplicación de intereses por la cláusula”. Además, enumeró pagos pendientes vinculados a proveedores, CAMMESA y servicios energéticos. “Tengo un poco de memoria, recuerdo también que cuando asumió Alicia Kirchner tuvieron que aprobar un proyecto en la Cámara de Diputados para sanear una deuda que, a valores hoy, sería de 500 millones de dólares de gestiones anteriores“, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “en esta provincia eternamente han tomado deuda” y cuestionó que durante años se hayan recibido fondos nacionales “sin ningún tipo de control“. “Nosotros hicimos un gran esfuerzo hasta acá. Y menos mal que cuando asumimos salimos a pagar deuda porque hoy estaríamos tapados de interés y no podríamos tener ningún tipo de mecanismo económico o financiero para poder salir de esta situación“, remarcó. Asimismo, explicó que el eventual financiamiento estará destinado a obras de infraestructura y desarrollo energético. “Esta deuda va a ser utilizada para poner en marcha nuestra provincia con la firme intención de seguir en este camino de desarrollo, trabajo, producción, industrialización“.

A mediados de semana, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, había anticipado el objetivo del crédito que pide la provincia en un proyecto enviado a la Cámara de Diputados. “Es una autorización para endeudarse hasta en 600 millones de dólares para infraestructura“, explicó el funcionario durante una entrevista con LU12 AM680. Según indicó, el proyecto prevé la posibilidad de acceder a financiamiento mediante emisión de bonos o créditos con organismos multilaterales para ejecutar inversiones vinculadas a energía, agua, salud y desarrollo productivo.

“Poder obtener financiamiento para hacer las obras que por distintos motivos nunca se han realizado en Santa Cruz“, expresó el ministro al explicar el sentido de la iniciativa. En ese contexto, sostuvo que el objetivo del Gobierno provincial es avanzar sobre problemas estructurales.