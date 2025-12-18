Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal participó de la ceremonia donde se oficializó que la Patagonia fue designada como sede de la Copa Mundial 2028 de Natación en Aguas Frías, un certamen que culminará con el Winter Swimming World Championship 2028. La competencia tendrá como escenario un entorno natural de proyección global: el Parque Nacional Los Glaciares, frente al Glaciar Perito Moreno, en El Calafate, provincia de Santa Cruz.

Al respecto, Vidal indicó a La Opinión Austral que “acá hubo una decisión política, el acompañamiento de Daniel (Scioli), el esfuerzo, el amor, el cariño de todos los equipos de trabajo, el talento de Matías (Ola), de los nadadores de todo el mundo que apuestan a este deporte, así que nosotros estamos muy contentos, no es poco cosa ser sede para el próximo mundial”.

En ese aspecto, añadió: “Va a suceder en Santa Cruz, en El Calafate, en nuestro hermoso glaciar Perito Moreno” y, además, “lo que estamos proyectando en la provincia con este tipo de actividades es grandioso; primero mostrar el potencial turístico que tenemos con la belleza natural que es tremenda en Santa Cruz”, dijo.

Pero el mandatario provincial también subrayó que este tipo de eventos trae a la provincia turismo y movimiento económico, aunque sostuvo que “tenemos cuestiones que resolver como los problemas de conectividad pero qué importante que tengamos la posibilidad a través de estos encuentros del deporte, y por qué no la posibilidad de acercar posibles inversores del sector privado que quieran invertir en el sector turístico de la provincia”.

Esto “nos posiciona y nos ayuda a mejorar el presente y proyectando un mejor futuro; nosotros tenemos muchas actividades; Santa Cruz es una provincia muy rica por la cantidad de recursos renovables y no renovables que tenemos, no solamente en el petróleo, el gas, en la explotación de oro, plata, vanadio, uranio, ganadería, agro, energías renovables, sino también en turismo”.

Respecto de la importancia de la fluidez en la relación con la secretaría de Turismo, Vidal respondió: “Lo es todo” y agregó: “Es cierto que esto comenzó a tomar forma a través de un llamado telefónico; yo a Daniel lo conozco hace un par de años, cuando estaba en otra actividad, y la verdad que tengo que reconocer que siempre me escuchó, todas las veces que me pudo ayudar, lo hizo y agradezco ese tipo de gestos que muchas veces hace falta en la política, de hecho, la política se construye con gestos y Daniel ha tenido muchos gestos no solamente con mi persona sino también con la provincia de Santa Cruz”. Más adelante, el gobernador destacó “el trabajo en equipo con el gobierno de Santa Cruz es clave para todo lo que se viene”.

Finalmente, consultado por La Opinión Austral por el debate en el Senado por la Ley de Glaciares, cuyo dictamen quedó para el mes de febrero, respondió: “Hay que trabajar en conjunto, cuando hay buenas intenciones y si todos estamos de acuerdo en sacar nuestro país adelante, tenemos que tomar con responsabilidad la discusión como tiene que realmente ser en beneficio del pueblo argentino”.

Pero también agregó que “hay que dejar de pensar que cuando sos opositor políticamente te va a ir bien si le pones trabas al que está gobernando; basta de ese tipo de situaciones egoístas que son parte de la mezquindad política porque nos terminamos dañando todos como sociedad y perjudicando a nuestro país, así que yo todo lo que pueda acompañar y ayudar al gobierno, lo voy a hacer, porque si le va bien al gobierno nacional, le va a ir bien al gobierno de la provincia de Santa Cruz y al pueblo de Santa Cruz”, sostuvo.

En ese mismo tono, se le preguntó si creía que ambiente y minería podían convivir: “Soy de los que creen que todas las actividades deben funcionar en el mismo lugar, la minería, el agro, la actividad hidrocarburífera pueden compartir espacios” y “se hace con decisión política, se hace con responsabilidad, y con una mirada muy amplia en el aspecto productivo entendiendo que es la fortaleza de la economía”, expresó.