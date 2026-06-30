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La Opinión Austral pudo saber que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participará este martes de la ceremonia de jura del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli. La actividad formará parte de la agenda que el mandatario provincial desarrollará en la Casa Rosada durante su estadía en Buenos Aires.

Cabe recordar que Vidal calificó como “una buena señal” la designación de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. A través de un comunicado, señaló que “las provincias necesitan una relación basada en el respeto, la escucha y los acuerdos con el Gobierno Nacional. En ese camino, la vocación de Santilli por construir consensos puede ser un aporte importante”.

Asimismo, afirmó: “Desde Santa Cruz siempre estaremos dispuestos a acompañar toda instancia de diálogo que permita defender los intereses de nuestra provincia y contribuir al desarrollo del país”.

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según trascendió, también seguirán el juramento desde el salón los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba), además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Desde el equipo de la Jefatura de Gabinete revelaron que las invitaciones fueron enviadas a los gobernadores que compartieron reuniones con Santilli durante su gestión como ministro del Interior.

Los únicos mandatarios que no recibieron la convocatoria fueron los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa). Tampoco está prevista la presencia de Gustavo Melella (Tierra del Fuego) ni de Sergio Ziliotto (La Pampa).

La importante participación de gobernadores refleja uno de los ejes que impulsará el exlegislador del PRO al frente de la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de fortalecer el vínculo con las provincias y avanzar en la aprobación de las iniciativas que el Poder Ejecutivo busca tratar en el Congreso.

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