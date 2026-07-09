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En la víspera del 9 de Julio, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participó de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde hace 210 años se firmó la Declaración de la Independencia Argentina.
El mandatario provincial acompaña al presidente Javier Milei y a gobernadores de distintas provincias en una ceremonia que reunió a representantes de todo el país para conmemorar una de las fechas más trascendentes de la historia nacional.
Al referirse a la jornada, Vidal expresó que “hay lugares que trascienden el paso del tiempo y se convierten en símbolo de una Nación. La Casa Histórica de Tucumán es uno de ellos. Aquí, hace 210 años, nuestros próceres tomaron la decisión de declarar la Independencia y comenzar el camino de una Argentina libre, soberana y dueña de su propio destino“.
Asimismo, señaló que la conmemoración “nos recuerda que, aun con miradas distintas, hay fechas y valores que nos unen como argentinos”, y afirmó que el legado de quienes hicieron posible la Independencia debe inspirar a seguir trabajando “con responsabilidad y compromiso por una Argentina cada día más fuerte y con un futuro de crecimiento para todos”.
La presencia del gobernador en los actos oficiales reafirma el compromiso de Santa Cruz con los valores fundacionales de la Nación y con la construcción de un país basado en el diálogo, el federalismo y el desarrollo de todas las provincias.
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