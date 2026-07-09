El mandatario provincial acompaña al presidente Javier Milei y a gobernadores de distintas provincias en una ceremonia que reunió a representantes de todo el país para conmemorar una de las fechas más trascendentes de la historia nacional.

Al referirse a la jornada, Vidal expresó que “hay lugares que trascienden el paso del tiempo y se convierten en símbolo de una Nación. La Casa Histórica de Tucumán es uno de ellos. Aquí, hace 210 años, nuestros próceres tomaron la decisión de declarar la Independencia y comenzar el camino de una Argentina libre, soberana y dueña de su propio destino“.

Asimismo, señaló que la conmemoración “nos recuerda que, aun con miradas distintas, hay fechas y valores que nos unen como argentinos”, y afirmó que el legado de quienes hicieron posible la Independencia debe inspirar a seguir trabajando “con responsabilidad y compromiso por una Argentina cada día más fuerte y con un futuro de crecimiento para todos”.

La presencia del gobernador en los actos oficiales reafirma el compromiso de Santa Cruz con los valores fundacionales de la Nación y con la construcción de un país basado en el diálogo, el federalismo y el desarrollo de todas las provincias.