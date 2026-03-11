Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal participa en Nueva York del encuentro Argentina Week, donde se reúnen inversores internacionales, empresarios y funcionarios argentinos para analizar oportunidades de inversión y desarrollo productivo en el país. En ese contexto, este jueves participará de mesas de conversación sectoriales ante empresarios internacionales, donde presentará el potencial productivo de la provincia en áreas estratégicas como energía y minería.

En el marco del encuentro internacional Argentina Week, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) presentará en Nueva York el panel “La competitividad de la Argentina a través de la voz de los líderes empresarios“, donde referentes del sector privado compartirán su visión sobre los cambios recientes en la economía argentina y las oportunidades de inversión en el país.

Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro; Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia; Roberto Murchison, presidente Ejecutivo del Grupo Murchison, y Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, conversarán frente a un auditorio de empresarios e inversores internacionales, con la moderación de Anna Cohen, presidente del Grupo Cohen.

El encuentro se realizará en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York y, durante la charla, analizarán la evolución del contexto macroeconómico, los desafíos en materia de competitividad y el potencial de distintos sectores productivos. La segunda parte de la jornada contará con mesas de conversación sectoriales con la participación de gobernadores de distintas provincias argentinas.

El primer panel abordará energía y oil&gas, con la participación de Horacio Marín, CEO de YPF, y los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut). El segundo panel estará dedicado a minería estratégica y minerales, con la participación de los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El encuentro se realizará este jueves el 12 de marzo a las 08:00 AM (EST) en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, ubicado en 12 West 56th Street, New York, NY 10019.