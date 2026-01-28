Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz vivirá este jueves 29 de enero un momento importante para su desarrollo productivo con el inicio de la primera cosecha de granos producidos en suelo santacruceño, un hecho que simboliza el avance hacia la diversificación de la matriz económica y la generación de empleo genuino.

El encuentro se realizará a las 12:00 horas en la estancia Alice y contará con la participación de productores, trabajadores rurales, técnicos y referentes del sector agropecuario, en una convocatoria impulsada por el Gobierno provincial. Desde el Ejecutivo destacaron que este avance es posible gracias al trabajo articulado entre el sector privado y el acompañamiento del Estado, en el marco de una política orientada a fortalecer el desarrollo productivo y ampliar las oportunidades para el interior provincial.

“La primera cosecha representa no sólo un logro técnico y productivo, sino también una señal clara del potencial del campo santacruceño y del compromiso de quienes día a día trabajan la tierra, apostando a una provincia que produce, planifica y crece”, indicó el gobernador Claudio Vidal a través de las redes sociales.

Con este paso, Santa Cruz reafirma su decisión de avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la producción, la diversificación y el trabajo. “Creemos en el potencial del campo santacruceño y en el esfuerzo de quienes todos los días trabajan la tierra. Este logro es resultado del compromiso, la planificación y una articulación público-privada orientada al desarrollo”, expresó el mandatario provincial.

Cabe recordar que el presidente de Santa Cruz Puede SAU., Gustavo Sívori, se refirió este martes, entrevistado en LU12 AM680 Radio Río Gallegos, a esta presentación del proyecto productivo en El Calafate, con la primera cosecha de las primeras 380 hectáreas de trigo, avena y cebada en la estancia “Alice“, el primero de estas características en esa región. “Estamos contentos, estamos dando algunos pasos importantes en la matriz productiva de la provincia”, dijo.