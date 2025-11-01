Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, oficializó la designación de nuevas autoridades en organismos estratégicos de la provincia. Con un fuerte mensaje de trabajo, producción y responsabilidad, asumieron Hugo Garay como presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Marcelo De La Torre como presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y Diego Gamboa como secretario de Estado de Turismo.

Renovación para fortalecer la gestión en Santa Cruz

Durante la ceremonia en Casa de Gobierno, Vidal estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, destacando la importancia de esta renovación para brindar respuestas más eficientes a la comunidad. La medida forma parte de la estrategia provincial para mejorar la articulación entre organismos y promover el desarrollo económico.

Hugo Garay, quien se desempeñaba como Coordinador General de Entes del Gobierno de Santa Cruz, asumió al frente del CAP, reemplazando a Adrián Suárez. Marcelo De La Torre, ex titular de Distrigas S.A., tomó las riendas del IDUV, mientras que Diego Gamboa reemplazó a Rubén Martínez en Turismo.

Hugo Garay: “Potenciaremos la producción y el empleo”

Garay resaltó la relevancia del Consejo Agrario Provincial y afirmó que su gestión continuará las políticas impulsadas con Santa Cruz Puede S.A.U.. Subrayó que los lineamientos del gobernador serán: trabaja, educa, produce, con especial énfasis en la generación de empleo a partir de la productividad provincial.

“Estamos atravesando una situación económica difícil y debemos apostar a políticas que impulsen obras y proyectos fundamentales”, señaló Garay. Asimismo, destacó el acompañamiento del equipo de Jefatura de Gabinete y confirmó que las primeras medidas estarán centradas en políticas productivas con resultados concretos.

Marcelo De La Torre y la continuidad de obras del IDUV

De La Torre expresó su agradecimiento por la designación y señaló que su gestión dará continuidad a los procesos licitatorios y proyectos en marcha. Adelantó que mantendrá reuniones con el personal del organismo para definir la impronta de esta nueva etapa y acelerar adjudicaciones.

“Nos toca un desafío más grande y vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo para seguir avanzando en las obras que necesita la provincia”, afirmó, destacando la coordinación previa entre Distrigas y el IDUV como base de la nueva gestión.

Diego Gamboa: nuevos desafíos en Turismo

Con la llegada de Diego Gamboa al Secretariado de Turismo, la provincia apunta a impulsar estrategias que fortalezcan la actividad turística en Santa Cruz. La gestión buscará mejorar infraestructura, promover los destinos provinciales y atraer mayor flujo de visitantes durante todo el año.

Compromiso con la comunidad y el desarrollo provincial

La renovación de autoridades refleja el objetivo del gobernador Vidal de fortalecer la gestión pública, fomentar la producción y generar empleo en Santa Cruz. Con figuras comprometidas al frente del CAP, IDUV y Turismo, la provincia busca aumentar la eficiencia estatal y promover políticas de desarrollo económico y social sostenibles.