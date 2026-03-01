Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de encabezar la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, el gobernador de Claudio Vidal eligió las redes sociales para reforzar su mensaje político. Con un tono enfático y apelando a la identidad santacruceña, defendió el cambio de matriz productiva, confirmó la reorganización de su gabinete y dejó una definición contundente sobre el sistema previsional: “La Caja no se transfiere”.

El acto que dio inicio al año legislativo en Santa Cruz no solo marcó la agenda parlamentaria, sino también el posicionamiento estratégico del Ejecutivo provincial. Horas después, a través de un posteo en Facebook, Vidal sintetizó los ejes centrales de su gestión bajo una consigna clara: “Este es el camino para que Santa Cruz crezca”.

En su mensaje, el mandatario volvió a insistir en uno de los pilares discursivos que lo acompañan desde el inicio de su mandato: la necesidad de modificar la matriz económica de la provincia. “Decidimos dejar atrás el modelo donde el empleo público era la única salida”, expresó, en una definición que apunta a un cambio estructural en una provincia históricamente atravesada por la fuerte presencia del Estado como principal empleador.

La apuesta, según detalló, está centrada en tres ejes: educación, producción y trabajo genuino. La educación, sostuvo, debe ser la base de la sociedad; la producción, el motor de la economía; y el empleo privado, la herramienta para garantizar desarrollo sostenible. En un contexto nacional complejo y con tensiones fiscales que impactan en todas las jurisdicciones, el mensaje busca instalar la idea de un modelo que trascienda la dependencia del aparato estatal.

En esa línea, también se refirió a la obra pública, un tema sensible en cada rincón del territorio provincial, desde las localidades de la zona norte hasta la capital. “Nos comprometemos a que cada obra que se inicia, se termina”, afirmó, en una promesa que dialoga con reclamos históricos de vecinos que han visto proyectos paralizados o demorados durante años.

Otro de los anuncios relevantes fue la confirmación de la asunción de Pedro Luxen como nuevo Jefe de Gabinete. Vidal destacó su pertenencia al proyecto político desde el primer día y remarcó que aportará “trabajo, diálogo y presencia en cada localidad”. La reorganización del equipo de gobierno aparece como una señal hacia adentro de la estructura estatal y también hacia la dirigencia política, en un escenario donde la articulación territorial resulta clave.

Sin embargo, el tramo más contundente del mensaje estuvo vinculado al sistema previsional. En una provincia donde la Caja de Previsión Social ha sido históricamente eje de debates, tensiones financieras y discusiones sobre su eventual traspaso a la órbita nacional, Vidal fue tajante: “La Caja no se transfiere”. La frase no es menor. Representa una definición política que busca llevar tranquilidad a trabajadores activos y jubilados, en un contexto en el que el cuidado de los aportes y la sustentabilidad del sistema son temas de alta sensibilidad social.

“El sistema previsional es una herramienta central”, señaló el Gobernador, al tiempo que reclamó una Justicia que acompañe el ordenamiento del Estado y el cumplimiento de la ley “sin privilegios ni excepciones”. En ese punto, vinculó la cuestión previsional con la necesidad de transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos.

El mensaje cerró con una apelación directa al orgullo provincial: “Estoy convencido de que Santa Cruz puede ser la mejor provincia del país”. La consigna “Santa Cruz Puede” no solo funciona como eslogan, sino como síntesis de una narrativa que combina identidad, esfuerzo y expectativas de crecimiento.