El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió al fallo de la Cámara de Apelación de Nueva York en el caso de YPF y aseguró que la decisión representa un beneficio directo para el país en un contexto económico complejo.

Las declaraciones del mandatario provincial se dieron en el marco de la jura del nuevo ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgión. Allí, Vidal valoró el impacto positivo del fallo judicial y lo vinculó con la actualidad del sector energético.

En diálogo con La Opinión Austral, el gobernador expresó: “Creo que es lo justo para los argentinos. De hecho, este fallo judicial generó que las acciones de YPF suban 4,5% en un momento clave de la actividad hidrocarburífera, así que es importante para los argentinos”.

Vidal también hizo foco en la delicada situación económica del país y en lo que hubiera significado afrontar una condena millonaria en el exterior. “La verdad que con la difícil situación económica que atraviesa el país, tener que darse vuelta y responder con 18 mil millones de dólares es complicado, así que es una decisión acertada y en beneficio de los argentinos”, sostuvo.

El fallo de la corte neoyorquina no solo evita una millonaria erogación para el Estado argentino, sino que además genera señales positivas en los mercados. La suba en las acciones de YPF, mencionada por Vidal, refleja una mejora en las expectativas en torno al sector hidrocarburífero, clave para la economía nacional.

En ese sentido, el gobernador consideró que la resolución judicial llega en un momento estratégico, donde la actividad energética resulta central para la recuperación económica y el desarrollo productivo del país.