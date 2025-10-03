Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal confirmó este viernes el adelanto de La Opinión Austral: se enviará un proyecto a la Cámara de Diputados de Santa Cruz para reponer en el cargo de Procurador a Eduardo Emilio Sosa.

“Hace treinta años, en 1995, el entonces gobernador Néstor Kirchner tomó la decisión de remover al procurador Eduardo Sosa”, indicó Vidal y añadió: “Esa decisión marcó un antes y un después en la historia de Santa Cruz. Fue el inicio de una etapa donde el poder político se metió en la justicia y la convirtió en una herramienta partidaria”.

El gobernador busca reponer en el cargo al exProcurador, Eduardo Emilio Sosa. (Foto: La Opinión Austral):

En ese sentido, subrayó: “Hoy decidimos dar un paso distinto al presentar un proyecto de ley a través del diputado Pedro Luxen, para restituir al doctor Sosa en el cargo que le fue quitado injustamente” y acotó: “No lo hacemos por revancha, ni por mirar al pasado; lo hacemos porque creemos que sin justicia independiente no hay democracia verdadera, y porque Santa Cruz necesita recuperar valores que hace tiempo se perdieron y que hoy nuestra justicia no quiere, ni le interesa recuperar”.

Asimismo, Vidal señaló: “Queremos una provincia con libertad, donde nadie tenga que responder a un partido, a un apellido o a una orden política. Donde la justicia sea justicia para nuestro pueblo y no para quienes buscan impunidad eterna” y finalmente, concluyó: “Reparar esta injusticia es también empezar a reparar una parte de nuestra querida Santa Cruz”.