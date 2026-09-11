Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal envió un saludo oficial a los docentes de la provincia para reconocer el trabajo cotidiano de los maestros y presentar un balance sobre la infraestructura escolar y la inversión en el área educativa.

El mandatario valoró la vocación y el compromiso de los educadores en la formación de los jóvenes santacruceños, posicionando a la educación como el pilar fundamental para el desarrollo provincial.

En su mensaje, Vidal detalló el estado de los edificios escolares y el destino de los fondos públicos. Indicó que se realizaron fuertes inversiones en el sector, aunque advirtió que el deterioro acumulado tras años de desidia obliga a sostener un esfuerzo constante para recuperar los establecimientos.

Para finalizar, el gobernador asumió los desafíos pendientes en la gestión edilicia y ratificó la decisión de redoblar los trabajos diarios para fortalecer el sistema educativo en todo el territorio santacruceño.