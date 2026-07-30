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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se reunió este jueves con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras, y el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, en un encuentro institucional en el que se abordó la situación salarial del Poder Judicial y una agenda vinculada a obras e inversiones para el sector.

Tras la reunión, Vidal señaló a través de sus redes sociales que durante el encuentro se acordó comenzar a efectivizar el pago del incremento salarial que había sido acordado el año pasado y que aún permanece pendiente.

“Acordamos comenzar a efectivizar el pago del incremento salarial que había sido acordado el año pasado y que todavía estaba pendiente. Además, avanzamos en una agenda vinculada a inversiones en infraestructura y otras acciones necesarias para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial en toda la provincia”, expresó el mandatario.

En diálogo con La Opinión Austral, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras, confirmó que la cuestión salarial fue uno de los ejes centrales del encuentro.

“Fue una reunión institucional. Uno de los temas era la cuestión salarial, retomar el pago de lo que se estaba adeudando al Poder Judicial”, sostuvo.

Además del aspecto salarial, durante la reunión también se analizaron proyectos de infraestructura y otras iniciativas orientadas a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial en distintos puntos de la provincia.

Trabajo institucional

Al referirse al encuentro, Vidal remarcó la importancia del diálogo entre los poderes del Estado y del cumplimiento de los compromisos asumidos.

“El diálogo, el cumplimiento de los compromisos y el trabajo coordinado entre las instituciones son fundamentales para seguir dando respuestas y avanzar en una provincia más ordenada”, publicó el gobernador.

La reunión se enmarca en la agenda de trabajo que mantienen el Poder Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia para abordar temas vinculados al funcionamiento del servicio de Justicia y la situación presupuestaria del sector.