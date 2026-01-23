Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, mantuvieron esta semana un encuentro para hablar de los diferentes proyectos establecidos en la provincia, en el marco de una gestión que apunta a fortalecer ese sector productivo.

“Hoy compartí un almuerzo institucional con el gobernador de Santa Cruz”, informó Pino a través de la red social “X”, al tiempo que manifestó que el encuentro con Vidal fue “para analizar la agenda productiva y los desafíos del sector agropecuario”.

En julio pasado, el gobernador Claudio Vidal estuvo en la Exposición Ganadera de Buenos Aires donde entregó dos premios junto a Nicolás Pino.

Asimismo, el presidente de la SRA, agregó: “Coincidimos en seguir fortaleciendo el diálogo y el trabajo conjunto para el desarrollo de la provincia”.

En la imagen se puede ver al gobernador de Santa Cruz con un libro de La Rural llamado “Sentí la Tradición, viví el futuro”; mientras que Enrique Pino tiene en sus manos un cuadro con un reconocimiento por parte de la provincia.

En sintonía

La relación entre uno y otro es fructífera desde que prácticamente Vidal asumió la gobernación de la provincia. Pino ha estado en más de una actividad en Santa Cruz. En una de sus últimas presencias, a finales de noviembre del 2015, participó de la recorrida por la “Estancia Alice”, donde Vidal presentó el primer proyecto agroproductivo público-privado de Santa Cruz.

Vidal junto a Pino cuando presentó el primer proyecto agroproductivo público-privado.

“Tuve el privilegio de estar en un campo viendo un desarrollo de producción de trigo, avena, pasturas, en función de poder dar una mayor producción de carne, no bovino, sino ovino con una cantidad menor de hectáreas, todo lo que viene es positivo“, expresó en ese momento el presidente de la SRA a La Opinión Austral.

Nicolás Pino, en su paso por El Calafate, en noviembre del 2025.

“La sensación que me llevó de estar en Patagonia y en diferentes lugar de Argentina es de mucha expectativa hacia adelante. Hoy tenemos una situación que se vuelve a repetir en la historia: un mundo demandante de lo que la Argentina hace, produce y tiene. No me refiero sólo a la producción agropecuaria, sino a los minerales, la energía, en este caso la Patagonia es un lugar muy particular, hay todo para hacer acá”, remarcó.

A mediados de julio del mismo año, el gobernador estuvo en 136ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, oportunidad en la que fue el único mandatario provincial que entregó dos premios.

Pero desde el primer día hubo sintonía. “Javier Milei y Claudio Vidal generan entusiasmo en el campo”, había dicho Pino el 11 de diciembre del 2023, apenas un puñado de horas de asumidos ambos sus respectivos gobiernos.