Con el título “Buscamos alternativas productivas para desarrollar el uranio de Santa Cruz“, el gobernador Claudio Vidal informó sobre las charlas que mantuvo con empresarios de una compañía norteamericana, vinculadas con la exploración de uranio en la provincia.

“Esta semana me reuní en Buenos Aires con representantes de NANO Nuclear Energy, una empresa de Estados Unidos, junto al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez. Por la empresa participaron James Walker, CEO; Oscar Leandro, vicepresidente de Desarrollo Corporativo, y Agustín Morad”, anticipó el mandatario provincial.

“El diálogo se centró en el potencial del uranio de Santa Cruz, la certificación de las reservas y el interés en evaluar, a futuro, su posible utilización como insumo para combustible nuclear, incluyendo su procesamiento en la planta de Dioxitek, ubicada en la provincia de Formosa. Este primer encuentro fue una instancia informativa y exploratoria”, dijo más adelante.

“Es importante que los recursos de Santa Cruz se traduzcan en trabajo y desarrollo para proyectar con futuro a nuestra provincia. Santa Cruz puede…”, cerró Vidal.

No es la primera vez que el gobernador se refiere al tema. “En Santa Cruz estamos generando entre 48 y 50% de la exportación de oro y plata de todo el país, se va sumar el uranio y algún otro mineral importante, que hagamos todo con responsabilidad, que le quede más a nuestra gente“, expresó el año pasado.

También hizo lo propio el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez. “El uranio generaría empleo y abriría una puerta en un mineral que nunca fue trabajado en Santa Cruz“, sostuvo en agosto a La Opinión Austral.

Fue en el marco de la reunión con representantes de pueblos originarios de la localidad de Las Heras en Casa de Gobierno, particularmente la familia Limonao, donde brindaron precisiones respecto a los trabajos de exploración de uranio y vanadio que forman parte del proyecto Sofía, en la zona norte de la provincia.

“Vamos a poder trabajar tanto con la empresa Sofía Energy como FOMICRUZ SE, para comenzar a hacer las labores en terreno de extracción de las muestras que luego son llevadas a laboratorio y en el mes de noviembre, diciembre o primeros meses del año que viene, tener certificadas reservas de uranio y vanadio. Eso nos permitirá salir a promocionar estas posibilidades que tiene Santa Cruz y salir a buscar inversiones reales para la provincia“, expresó en ese momento.