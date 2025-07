Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal estuvo presente en el lanzamiento del medallón de pescado, un encuentro impulsado por el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria junto a Santa Cruz Puede S.A.U., en el Hotel Patagonia de Río Gallegos. Allí, el mandatario provincial se refirió a varios temas, entre ellos el reclamo docente y la caída de los ingresos de la coparticipación.

Abordado por el paro de gremios estatales y docentes, el mandatario aclaró: “No cuestiono a todos los docentes; tampoco cuestiono al gremio en su totalidad; hay facciones del gremio que son dialoguistas, hay quienes quieren trabajar y buscan acuerdos. Pero hay sectores que hacen política partidaria y eso perjudica directamente a nuestros hijos”.

Además, denunció que durante años anteriores hubo un abandono sistemático del sistema educativo: “Nos tocó reparar gran parte de las escuelas; todavía falta muchísimo, hemos comprado cientos de calderas que estamos instalando; hemos refaccionado circuitos eléctricos, de agua de gas”.

Y más adelante, puntualizó: “¿Saben por qué no alcanza? Y porque lamentablemente durante muchos años la educación pública no fue agenda de los gobiernos anteriores; no hubo plan de mantenimiento y durante muchos años se compraban calderas que terminaban en casas o quinchos de los distintos funcionarios. Eso es una realidad, aunque algunos sufren pérdida de memoria”.

Por su parte, consultado por La Opinión Austral sobre la situación financiera de la provincia, informó que la totalidad de los recursos se destinan al pago de salarios de más de 47 mil trabajadores activos y cerca de 23 mil pasivos: “No hay más plata que la que hay. Esta provincia paga en tiempo y forma y distribuye correctamente los fondos a los municipios. Hacemos todo lo que podemos con los escasos recursos a nuestro alcance en un momento difícil en nuestro país”.

Sin embargo, expresó que “hay una gran posibilidad que nosotros podamos mejorar con respecto de la recaudación de Nación a Provincia por la discusión que llevamos las 24 provincias”, dijo sobre el encuentro días atrás en el Consejo Federal de Inversores. “Estamos en discusión, en diálogo con el gobierno nacional tratando de buscarle una vuelta a la difícil situación económica que atraviesan todas las provincias del país”.

Por último, el Gobernador confirmó su presencia en la localidad de Lago Posadas para el acto central del 9 de Julio y destacó que la decisión se inscribe en un verdadero ejercicio del federalismo: “No alcanza con hablar de federalismo en los discursos, hay que aplicarlo en la política del día a día, y estar presentes en Posadas es un acto de federalismo para dialogar cara a cara con los vecinos”, subrayó.