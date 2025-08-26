Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, aseguró que la instalación de la nueva planta de alimento balanceado será un motor clave para que los productores vuelvan al campo y se impulse la producción provincial.

“Hoy recibí a los futuros operadores de la planta que Santa Cruz Puede instalará en Río Gallegos. Junto a (el jefe de Gabinete) Daniel Álvarez y (el presidente de la empresa Santa Cruz Puede Sociedad Anónima Unipersonal) Gustavo Sívori, transmitimos con claridad que esta responsabilidad es mucho más que una tarea: es un compromiso con nuestras tierras, nuestro desarrollo y futuro. Esta planta será el puntapié para que los productores vuelvan a poner manos a la tierra y veamos la producción como nunca antes”, expresó Vidal.

A través de un video, los futuros operadores compartieron sus expectativas. Jerónimo Herrera, de 20 años, dijo: “Soy uno de los cuatro que se va a capacitar a Santa Fe. La verdad que esta oportunidad de crecimiento es enorme. Nos va a dar seguridad y traer mucho trabajo para la provincia”.

Por su parte, Alejandro Miguel Aro, de 28 años, aseguró estar “ilusionado y motivado, me voy contento. Venir y transmitir esa experiencia a la gente de Gallegos es un lindo desafío y una linda experiencia a la vez”; mientras que Carlos Alberto Muñoz, de 43 años, dijo: “Voy dispuesto a aprender todo lo que pueda, ir sumando experiencia y después enseñar a la gente de acá. Como recién hablamos con Claudio, tomé conciencia de que es un paso gigante para Río Gallegos y toda Santa Cruz.”

Por último, Raúl Omar Soto, de 45 años, contó que “las palabras de Vidal fueron muy motivadoras. Es una persona trabajadora, que desde su tiempo en el sindicato ha hecho mucho para ayudar a la gente. Nos vamos con muchas ganas a Santa Fe a aprender.”

Si bien el proyecto está en plena etapa de instalación en Río Gallegos, sus antecedentes comenzaron en Rafaela, provincia de Santa Fe, donde se construyó la primera planta de alimento balanceado destinada a la provincia. Vidal, acompañado por Gustavo Sívori, Adrián Suárez y autoridades de la FIAS, supervisó la construcción y se interiorizó de los avances en la fabricación del equipamiento que luego será trasladado al sur.

“La llegada de esta planta es un hecho inédito para el sector productivo de Santa Cruz. No solo es una inversión en infraestructura: es una apuesta concreta a transformar nuestra provincia, a darle valor a nuestra producción y a acompañar a nuestros productores, reduciendo costos y haciéndolos más competitivos”, agregó Vidal.

El proyecto forma parte del plan estratégico de Santa Cruz Puede S.A.U., con el objetivo de industrializar alimentos, fortalecer las cadenas productivas y generar empleo. La planta permitirá abastecer de alimento balanceado a productores ganaderos y avícolas, aprovechando recursos locales como harinas de hueso, pescado y subproductos agroindustriales, y se espera que su puesta en marcha signifique un salto cualitativo en soberanía alimentaria y desarrollo agroindustrial.