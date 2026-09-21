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Luego de la presentación formal del proyecto ferroviario, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, brindó una rueda de prensa en la que participó La Opinión Austral y analizó el impacto del contexto internacional de los hidrocarburos en las cuentas provinciales. Al ser consultado sobre si el valor internacional del crudo cerca de los 100 dólares beneficia a la provincia, el mandatario precisó las condiciones reales del mercado local.

“Tiene una variable de 95 a 105 dólares en los últimos 30 o 45 días. Los yacimientos de lo que era YPF no superan un pago por precio de barril de 88 dólares, no importa si el precio está por encima de eso, ellos cobran esto nada más. Pero bueno, por encima de un precio de barril de 55 dólares es sumamente ventajoso”, explicó el titular del Ejecutivo provincial.

Asimismo, Vidal enfatizó que se realiza un “gran esfuerzo del Gobierno provincial con una quita del 3% de regalías” para acompañar al sector, al tiempo que reclamó un mayor compromiso a otras industrias extractivas. “A veces cuesta tanto hacerles entender a los empresarios mineros que tienen que hacer más aporte a la comunidad y desarrollar más la provincia en esta actividad”, señaló.

Provincia busca activar el ramal Las Heras- Deseado. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Yacimientos maduros

Al abordar la situación financiera e histórica de Santa Cruz, el gobernador criticó la dependencia de las transferencias del Gobierno nacional sostenida en gestiones previas. “Esto no se trata de criticar a un gobierno o a un modelo político. Tendríamos que haber entendido hace muchos años que no podíamos seguir dependiendo de la limosna que nos daba Nación o de los giros extraordinarios en concepto de ATN que llegaban sin ningún tipo de control”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la provincia debe superar ese esquema: “Ese fue el error: creer que podíamos sobrevivir con plata que nos regalaban de Nación o solamente depender del petróleo, que es un recurso no renovable. Vivimos en una provincia que no fue desarrollada con todos los recursos que tiene y los resultados están a la vista”.

El mandatario también se refirió al declive productivo de las áreas tradicionales en el territorio santacruceño. “Hay una realidad que nos golpea fuerte, que son los yacimientos maduros. Lo mejor es apostar a la diversidad productiva; los yacimientos que tienen recursos no renovables se agotan, en el petróleo, en la minería o en donde sea”, sostuvo Vidal.

El Gobernador Claudio Viudal junto a la presidenta de Comisionado de Fomento de Jaramillo, Ana María Urricelqui, y la ministra de la Producción, Nadia Ricci. FOTO: GOBIERNO

YPF y Palermo Aike

En cuanto al traspaso de áreas hidrocarburíferas y las responsabilidades corporativas, el gobernador subrayó el entendimiento alcanzado con las autoridades de la petrolera de mayoría estatal. “Nosotros logramos que el presidente de YPF ponga su firma en un acuerdo donde se garantiza que la empresa se va a tener que hacer cargo, más temprano que tarde, de los pasivos ambientales, tras el proceso de investigación que culminó la UBA“, aseveró.

Por último, el mandatario santacruceño se refirió al horizonte no convencional de la provincia en la formación Palermo Aike. Vidal remarcó la necesidad de acelerar los trabajos en la zona e indicó que “YPF tendría que estar ya comenzando a indicar la fecha exacta para comenzar el nuevo pozo de exploración“.