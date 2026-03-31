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Bajo la premisa del gobernador Claudio Vidal “toda obra que se inicia, se termina”, se ultiman detalles para la próxima entrega de 56 unidades habitacionales en distintos sectores del barrio San Benito de la ciudad de Río Gallegos.

Se trata de un proyecto que contempla una inversión total de $7.085.440.019 y según el cronograma de obra, la finalización de los trabajos está prevista para fines de abril, mientras que la entrega de las unidades habitaciones podría efectuarse en el mes de mayo.

Ejecución de obra

Sobre esta importante iniciativa del Gobierno Provincial para cumplir el sueño de la vivienda propia a familias de la capital santacruceña, el gobernador Vidal, señaló que “después de tantos años, vuelve a haber viviendas hechas con materiales de calidad y con el cuidado que una obra así necesita”.

“Cada detalle fue pensado para que estén a la altura de lo que merecen las familias que las esperan. Hacer las obras bien también es una forma de dar respuestas”, subrayó.

Por otra parte, el mandatario enfatizó “vinimos a cambiar la forma de hacer las cosas, a terminar lo que está empezado y a poner la obra pública al servicio de los vecinos de Santa Cruz”.

Más adelante, manifestó que en los próximos días se estará entregando las viviendas a las familias de Río Gallegos, “con la tranquilidad de saber que detrás de cada decisión hubo compromiso y la idea clara de que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan”.

El nuevo complejo habitacional

El plan incluye la construcción de 42 viviendas de dos dormitorios de 64 metros cuadrados; 12 viviendas de tres dormitorios de aproximadamente 78,6 metros cuadrados; y 2 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida de 66 metros cuadrados.

Vale la pena remarcar que las unidades fueron diseñadas con soluciones constructivas adaptadas a las condiciones climáticas de la región, buscando garantizar durabilidad, eficiencia térmica y calidad estructural.