Tras firmar el acuerdo con Fomicruz SE, la empresa Clear Petroleum SA se hará cargo desde el 1° de diciembre del clúster más productivo del Golfo San Jorge, las áreas Cañadón Escondida–Las Heras. Su presidente, Juan Ignacio González Pedrozo, aseguró que el objetivo inmediato será reactivar los pozos inactivos, avanzar con tareas de mantenimiento y pooling, e iniciar una etapa de colaboración con los sindicatos para recuperar la actividad en el norte de Santa Cruz.

“Es la primera vez que operamos en Santa Cruz, pero conocemos muy bien la región” Juan Ignacio González Pedroso, presidente Clear Petroleum SA

Más de 40 años de experiencia en Santa Cruz

Durante una entrevista con La Opinión Austral, el presidente de Clear Petroleum SA, destacó el significado del acuerdo que la empresa firmó con Fomicruz para asumir la operación de las áreas Cañadón Escondida–Las Heras, consideradas estratégicas por su nivel de productividad dentro del Golfo San Jorge.

“Venimos recorriendo estas áreas hace ya unos cuantos años porque Clear tiene presencia en Santa Cruz Norte desde hace más de 40 años. Pero como operadora, es la primera vez. El desafío es importante, pero estamos a la altura de las circunstancias”, aseguró González Pedrozo.

El empresario explicó que la empresa ya venía realizando trabajos de operación y mantenimiento para otras compañías, lo que les otorga experiencia previa en la gestión de superficie y producción. “Dentro de todo no es algo nuevo. Tenemos mucha experiencia en superficie, y aunque la geología será un desafío, entendemos que estamos preparados”, agregó

Ines Moronta (Quintana Energy), Matías Rodriguez (Brest SA), Santiago Egurza (Azruge SA), Silvana Chacra (Roch), Juan I. González Pedroso (Clear Petroleum SA) y Gustavo Salerno (Patagonia Resources SA). FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Plan inicial: relevamiento técnico y recuperación de pozos inactivos

El nuevo operador del área indicó que la prioridad será relevar el estado real de los pozos y recuperar la producción mediante tareas de pooling, walkover y mantenimiento general.

Según detalló, el plan comenzará oficialmente el 1° de diciembre, cuando Clear tome posesión de las áreas. “A partir del primero de diciembre vamos a tomar posición de las áreas, hacer un relevamiento, ver la criticidad de los pozos parados y, en base a eso, ir dándolos de alta. La idea es trabajar mucho en la actividad de pulling y aumentar las intervenciones mensuales”, explicó el titular de la compañía.

González Pedroso confirmó que el equipo técnico de Clear ya viene analizando información sobre los yacimientos desde hace meses, para acelerar el diagnóstico una vez que comience la operación formal. “Ya estamos relevando información. Vamos a tratar de que todo sea lo más rápido posible”, dijo.

El saludo de Oscar Vera y Juan Ignacio González Pedroso, tras la firma del traspaso de áreas.

Trabajo conjunto con los gremios y compromiso con la comunidad

El presidente de Clear Petroleum destacó la importancia de la articulación con los gremios petroleros y con las comunidades del norte santacruceño, en un contexto económico complejo para la región:

“Entendemos que Santa Cruz Norte hoy no está pasando un buen momento, así que queremos hacerlo enfocados en eso, trabajando muy sincronizados con los sindicatos y los actores sociales”, subrayó.

El empresario insistió en que la compañía ingresará a las áreas con una mirada integral: diagnóstico técnico, inversión gradual y generación de empleo local, apuntando a un equilibrio entre eficiencia productiva y sostenibilidad social. Una apuesta a la reactivación del Golfo San Jorge.

La cesión de Cañadón Escondida–Las Heras forma parte del plan provincial que busca mantener en producción los yacimientos maduros del norte santacruceño tras el retiro de YPF. Clear Petroleum, junto a otras seis empresas que firmaron los contratos por las áreas en la misma ronda, se compromete a revertir el declino de la producción, recuperar pozos y sostener las fuentes laborales del sector petrolero.

“Lo importante ahora es entrar, evaluar, diagnosticar y poner en producción los pozos inactivos, paso a paso, con responsabilidad y compromiso con la provincia”, concluyó González Pedrozo.