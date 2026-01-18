Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes se realizó una mesa de trabajo junto a entidades productivas y cámaras empresariales con el propósito de analizar la situación económica provincial y abordar las problemáticas que impactan de forma directa en el sector pyme, comercial y productivo. En uno de los encuentros participó el diputado Pedro Luxen, junto al funcionario provincial Jorge Caminiti. En otro, el diputado nacional Jairo Guzmán.

Entrevistado por La Opinión Austral, el presidente de la CCIARG, Leandro Fadul, indicó que se conformó una mesa de acción conjuntamente con otras cámaras sectoriales donde, además de la Cámara de Comercio de Río Gallegos y la Federación Económica (en representación de todas las cámaras de comercio del interior); se sumaron la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Estaciones de Servicio y CAPROMISA.

El diputado Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) en otro encuentro.

“Desde esa mesa empezamos a reunirnos con las distintas autoridades que tienen alguna responsabilidad institucional en lo que nosotros estamos reclamando y básicamente es la emergencia económica, por los diversos factores que inciden en esta coyuntura que nos presenta una realidad con una caída brutal de ventas y aumentos de costos considerablemente en estos últimos dos años, es decir, reducción de los márgenes de utilidad, en algunos casos a cero y en otros a pérdida”.

En uno de los encuentros estuvo el diputado provincial Daniel Peralta.

Además del pedido a provincia y municipios, buscan un cambio de actitud de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), ya que “consideramos que está teniendo un accionar confiscatorio respecto de lo que son los vencimientos, porque hoy en no más de dos semanas de vencimientos inician juicio de ejecución fiscal, terminan embargando las cuentas de las pymes y las empresas que inmovilizan los fondos y afectan al funcionamiento económico y financiero de todas las empresas”, dijo.

Los encuentros se realizaron en la Cámara de Comercio.

Indicó que esta situación está ocurriendo en todos los sectores y rubros. “Es un problema transversal, que manifiestan y expresan todas las cámaras que conformaron esta mesa”, dijo y añadió que hasta el momento se reunieron con el diputado nacional Guzmán para que les ayude a gestionar reuniones con ARCA para modificar el accionar de ese organismo.

Asimismo, anticipó que ⁠pidieron un proyecto de ley que genere alguna herramienta moratoria para transicionar el proceso de cambio de una realidad a otra. Fadul indicó que Guzmán “se comprometió a ayudarnos“. Asimismo, aclaró que se reunió -además- con los diputados Pedro Luxen (Por Santa Cruz) y Daniel Peralta (bloque unipersonal) y señaló que en los próximos días lo hará con los otros sectores. Cabe destacar que tras el encuentro, el diputado Pedro Luxen calificó de “muy positiva” la reunión.