La crisis económica golpea al comercio en Caleta Olivia. La presidenta de la Cámara de Comercio, Miriam Giorgia, definió el escenario como una verdadera “emergencia económica” y advirtió que muchos locales ya evalúan cerrar sus puertas en diciembre.

“Es como remar en dulce de leche. Muchos planean bajar las persianas a fin de año”, aseguró Giorgia, al describir un panorama de ventas desplomadas, locales vacíos y comerciantes que sobreviven al día para cubrir gastos básicos.

Uno de los principales reclamos apunta contra la competencia desleal. “Mientras los comercios habilitados pagan impuestos altísimos, hay vecinos que venden lo mismo desde sus casas o por redes sociales sin tributar. Eso es totalmente injusto”, señaló en declaraciones a La Vanguardia.

El problema no termina allí: según datos del Observatorio PyME, el 63% de los comerciantes no pudo pagar el aguinaldo y casi el 70% debió endeudarse para afrontar impuestos y servicios.

Como medida de emergencia, la Cámara organiza hasta dos outlets por mes para que los locales liquiden mercadería y puedan pagar alquileres o renovar stock. Sin embargo, la dirigente reconoció que algunos ya están rematando todo para cerrar en diciembre, lo que significará pérdida de empleos directos e indirectos.

La solución, plantean desde la entidad, pasa por una ecuación clara: “más comercios pagando menos impuestos”. En esa línea, piden al Estado controles efectivos contra la informalidad y un alivio en la carga tributaria para sostener la actividad.

“No sirve seguir cazando en el zoológico, siempre sobre los mismos habilitados. Necesitamos que se regularice a quienes venden sin permiso y que se amplíe la base tributaria. Solo así podremos salvar al comercio local”, concluyó Giorgia.