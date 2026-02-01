Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A finales de 2025, la empresa Santa Cruz Puede SAU puso en marcha el proyecto avícola en la localidad de Puerto Santa Cruz, un trabajo en conjunto con el Municipio que marca un nuevo paso dentro del proceso de diversificación productiva que impulsa el Gobierno de Santa Cruz. En el marco del convenio firmado entre la Municipalidad de Puerto Santa Cruz y Santa Cruz Puede SAU, se avanzó de manera significativa con el desarrollo del proyecto avícola local. Finalizada la primera etapa destinada al desarrollo y producción de 2.000 gallinas ponedoras Negra INTA, hoy la unidad cuenta con 1.000 pollitas ponedoras que transitan su período de cría, el cual se extiende por ocho semanas.

Posteriormente, continuarán en la etapa de recría durante diez semanas más, hasta alcanzar la fase de postura, momento en el cual comenzarán a obtenerse los primeros huevos frescos de producción local.

El proyecto prevé una producción escalonada, con el objetivo de garantizar una oferta continua durante todo el año, a partir de la conformación de dos planteles de 1.000 aves cada uno. Este avance ha sido posible gracias al acompañamiento técnico del INTA AER Río Gallegos, cuyos profesionales brindaron capacitaciones al personal abocado al proyecto y mantienen un asesoramiento constante para asegurar su correcto desarrollo.

El emprendimiento se desarrolla bajo un modelo asociativo, donde la empresa provincial aporta el capital, la inversión inicial y la asistencia técnica, mientras que el Municipio contribuye con la mano de obra local.