Este verano se dio a conocer que el Gobierno nacional hizo un cambio profundo en el esquema de subsidios energéticos. A través del Decreto N° 943/2025, se creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unifica y ordena la asistencia estatal para los consumos residenciales de electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilos en todo el país.

Deja de existir la segmentación de N1, N2 y N3, establecida en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), que será reemplazada por usuarios residenciales con tarifas subsidiadas y quienes deban afrontar el costo pleno de la energía. Para quedar dentro de la categoría de usuario con subsidios, el ingreso familiar se unifica en tres canastas básicas totales (CBT), lo que según el INDEC equivale a 3,8 millones de pesos mensuales. Desde la Secretaría de Energía se aclaró que los usuarios inscriptos en el registro RASE no tendrán que hacer ningún trámite.

“Ahora el subsidio de Nación tiene un límite de consumo” MATÍAS CORTIJO, PRESIDENTE DE SPSE

En función de los ingresos del hogar, el patrimonio y la condición socioeconómica. Quienes califiquen recibirán una bonificación en el precio de la energía, mientras que el resto deberá abonar el costo pleno del servicio.

El nuevo esquema

El nuevo régimen define con mayor precisión el alcance de las bonificaciones. En electricidad, los hogares con subsidio recibirán una bonificación base del 50% durante todo el año, aplicada sobre un consumo de hasta 300 kWh mensuales en meses de alta demanda y 150 kWh en meses templados. Cabe destacar que la política tarifaria de la energía eléctrica, en Santa Cruz es potestad exclusiva de Servicios Públicos SE. De todas formas, la energía mayorista que compra la empresa provincial santacruceña sí estará atada a los nuevos valores y esquemas.

“La gente de ingresos bajos que tenía subsidio lo va a seguir teniendo” MATÍAS CORTIJO, PRESIDENTE DE SPSE

Mientras que en gas por redes, se mantienen los bloques de consumo vigentes, pero el 50% de subsidio se concentrará entre abril y septiembre, cuando el consumo es más alto. En los meses de baja demanda no habrá bonificación. En el caso de Santa Cruz, la empresa provincial Distrigas SE está obligada a trasladar en su facturación el nuevo régimen, ya que la misma no es distribuidora (como lo es SPSE), sino subdistribuidora y debe respetar el plan tarifario de Camuzzi Gas del Sur.

Subsidios provinciales

Matías Cortijo, presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE). FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

Sobre el tema de energía eléctrica, quien dio más detalles al respecto fue el presidente de SPSE, Matías Cortijo. “Lo único que se modifica es el subsidio nacional, que pasa de un esquema de tres niveles, de ingresos altos, medios y bajos, donde los medios y bajos están subsidiados. O sea, de tres segmentos pasamos a dos. La gente de ingresos bajos que tenía subsidio lo va a seguir teniendo, los de ingresos medios se reparten. Algunos de ingresos medios van a perder el subsidio. Y la otra diferencia que tiene es que antes el subsidio de tarifa era sin límite de consumo. Ahora el subsidio de Nación tiene un límite de consumo“, detalló.

No obstante, aseguró que los subsidios provinciales se mantendrán, tal como lo planteó el gobernador Claudio Vidal, y que se está trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración para proteger a los sectores más vulnerables, especialmente a quienes cuentan con electricidad, pero no con gas por red. Cortijo aclaró que quienes ya tenían el subsidio nacional no deberán volver a realizar el trámite, salvo verificar su situación en la plataforma Mi Argentina, mientras que quienes nunca lo solicitaron podrán hacerlo si cumplen con los requisitos vigentes.