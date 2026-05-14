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Compañía General de Combustibles reunió a representantes de organizaciones sociales, instituciones educativas, organismos públicos, empresas, periodistas y medios de comunicación, referentes comunitarios y vecinos de la localidad, donde se desarrollan gran parte de los programas impulsados por la compañía en la provincia.

Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, destacó durante la presentación: “Celebrar esta quinta edición del Informe de Inversión Social también nos invita a mirar el camino recorrido. Si bien hace cinco años comenzamos a sistematizar y visibilizar este trabajo, el vínculo con la comunidad viene desde mucho antes. Es muy valioso ver la red que fuimos construyendo junto a tantas personas e instituciones y cómo crecieron las iniciativas compartidas. Y eso refleja el sentido que le damos a la inversión social: para nosotros es realmente una inversión, porque nos permite crecer como personas y como comunidad. Creemos en construir vínculos de largo plazo y acompañar el desarrollo local, porque Santa Cruz forma parte de nuestra historia, identidad y futuro”.

Durante el encuentro, Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, junto a directivos de organizaciones aliadas y participantes de los programas, intercambiaron miradas sobre los logros alcanzados, las oportunidades y los desafíos vinculados al desarrollo de iniciativas de impacto social en la provincia.

El Informe 2025 resume el alcance de los programas desarrollados durante el último año y el crecimiento sostenido de las iniciativas impulsadas por CGC.

Entre los principales resultados del año, se destacó:

Más de 6.400 personas participaron de programas de inversión social.

306 becarios universitarios, deportivos y de oficios digitales formaron parte de los programas de becas.

7 becarios finalizaron sus estudios universitarios en la Provincia.

100 estudiantes de escuelas técnicas especializadas en hidrocarburos realizaron prácticas profesionalizantes.

23 proyectos de organizaciones de la sociedad civil recibieron acompañamiento técnico y financiero.

77.440 hectáreas fueron protegidas para la conservación de la biodiversidad.

Más de 440 toneladas de materiales fueron donadas a 14 entidades.

146 colaboradores participaron como voluntarios en iniciativas sociales y ambientales.

Desde CGC destacaron además la importancia de seguir fortaleciendo el trabajo en red y la construcción de alianzas entre organizaciones, instituciones, sector privado y organismos públicos para generar nuevas oportunidades y profundizar el impacto en el territorio junto a las comunidades.

El 5° Informe de Inversión Social de CGC se encuentra disponible para su lectura en la web: https://bit.ly/CGCIS2025.