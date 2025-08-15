Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Según un estudio de la consultora Analytica, Santa Cruz es la provincia más cara para llenar un changuito de supermercado en lo que va de 2025. La compra mensual típica de alimentos y bebidas para una familia de clase media (dos adultos y dos menores) tiene un costo de $769.319, un 11% más caro que en Misiones, la provincia más económica.

El relevamiento señala que la Patagonia lidera el ranking de precios en alimentos, seguida por Chubut ($759.467), Tierra del Fuego ($751.937) y Río Negro ($742.188). En contraste, las provincias más baratas son Misiones ($691.579), Formosa ($693.746) y Chaco ($693.219).

A pesar del alto valor del changuito, Santa Cruz registró uno de los incrementos más bajos del país: apenas +0,7% respecto al semestre anterior, con un aumento absoluto de $4.997. Este comportamiento contrasta con otras provincias como Catamarca (+$34.000) o Corrientes (+$29.927).

Al comparar los valores absolutos al 27 de junio, los mayores aumentos se dieron en Catamarca (+$ 34.000), Corrientes (+$ 29.927), Jujuy (+$ 28.213) y La Rioja (+$ 23.139). Las provincias con menores aumentos fueron las patagónicas Tierra del Fuego (+$ 8.631), Neuquén (+$ 6.422), Río Negro (+$ 5.404) y Santa Cruz (+$ 4.997).

El estudio detalló cómo varió el precio de productos clave en Santa Cruz: el café instantáneo subió apenas +0,3%, las supremas de pollo empaquetadas +0,8% y el pan lactal se incrementó por encima del 5%, siguiendo la tendencia nacional. Por otro lado, el dulce de leche y la lata de choclo registraron reducciones leves en la provincia.

Según Analytica, para mantener la comparabilidad, se consideraron mismas marcas y cantidades de productos en todas las provincias, con base de precios online.