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Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley para restablecer el régimen de subsidios al consumo residencial de gas en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. La propuesta, encabezada por Marcelo Mango (Río Negro), cuenta con el acompañamiento de legisladores de la Patagonia.

La iniciativa plantea derogar artículos de la Ley 27.828, sancionada en 2026, y recuperar un sistema de compensación que permitía a los hogares comprendidos en esas zonas acceder a tarifas equivalentes al 50% de los valores plenos del gas natural y del gas propano distribuido por redes.

Los usuarios de gas de la Patagonia entre los que más pagan del país, aún con subsidios.

El proyecto busca que el beneficio vuelva a contemplar todos los componentes de la factura, incluidos el transporte y la distribución, y no solamente el precio del gas. Además, propone que la bonificación rija durante todo el año y sobre la totalidad del consumo residencial, sin requisitos vinculados con los ingresos familiares, el patrimonio o la inscripción en otros programas de asistencia energética.

Qué cambió con la ley

La discusión se vincula con la modificación del régimen de subsidios aprobada este año mediante la Ley 27.828. Según los fundamentos de la nueva propuesta, el cambio reemplazó las compensaciones tarifarias directas por bonificaciones aplicadas sobre el precio del gas, dejando afuera componentes de transporte y distribución que también inciden en el monto final de las facturas.

Los impulsores del proyecto advierten que esta modificación podría generar aumentos de entre el 20% y el 30% en las provincias patagónicas. Se trata de una estimación citada por los autores de la iniciativa, quienes sostienen que mantener la cobertura geográfica no garantiza por sí solo que los usuarios conserven el nivel de descuento anterior.

Alcance del beneficio

La propuesta también apunta a reforzar el papel del Congreso en las decisiones sobre el régimen. Para ello, incorpora una cláusula de reserva legal que exigiría la aprobación legislativa para modificar, ampliar, reducir o eliminar los beneficios, limitando la posibilidad de que esos cambios sean dispuestos únicamente por el Poder Ejecutivo.

En cuanto al financiamiento, plantea restablecer un recargo del 7,5% sobre el gas natural comercializado en el país para sostener el fondo fiduciario. También propone eliminar determinadas excepciones vinculadas con exportaciones y con el gas natural licuado importado y regasificado, además de habilitar aportes complementarios del Tesoro Nacional si los recursos resultan insuficientes.

Los legisladores fundamentan la iniciativa en las condiciones climáticas de las regiones alcanzadas y en la necesidad de garantizar el acceso a la calefacción durante los meses de bajas temperaturas. En ese sentido, sostienen que el subsidio debe funcionar como una política territorial permanente y no depender de los criterios de los programas sociales focalizados.

El proyecto será tratado en las comisiones de Energía y Combustibles; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y Presupuesto y Hacienda, antes de avanzar en su eventual discusión legislativa. (Con información del Parlamentario).