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El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Fue el punto de encuentro de ministros y secretarios del área económica de las 22 jurisdicciones que integran el organismo federal.

La cumbre contó con una fuerte relevancia institucional al estar encabezada por el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo. La presencia del titular de la cartera económica nacional en el plenario aportó el marco formal para los debates sobre el estado de situación de las provincias, el seguimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y el diseño de nuevas herramientas de planificación financiera.

Cabe recordar que Santa Cruz ocupa la Vicepresidencia Segunda de este Consejo Federal, un espacio institucional estratégico que le permite a la provincia incidir de manera directa en los mecanismos de articulación, el fortalecimiento de las finanzas públicas y el control transparente de los recursos del Estado.

el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. FOTO: GOBIERNO

Apertura institucional y debate técnico

La apertura formal de la jornada estuvo a cargo del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto al propio Luis Caputo, quienes expusieron ante las delegaciones provinciales los principales desafíos económicos del escenario actual. De la mesa de trabajo también formó parte el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Huberman, junto a su equipo de colaboradores.

Abordaron una agenda enfocada en la evaluación del esquema vigente de responsabilidad fiscal, la necesidad de actualizar los indicadores con los que se mide el desempeño financiero de las provincias y el análisis de mecanismos de previsibilidad con vistas a los próximos ejercicios presupuestarios.

En este marco, se ratificó la importancia de sostener y consolidar los canales de diálogo técnico entre la Nación y las provincias, fundamentales para garantizar una administración ordenada de los fondos públicos y asegurar la sostenibilidad financiera de los distritos en el mediano y largo plazo.

El mensaje de Caputo

En su intervención ante los representantes de todo el país, el ministro Luis “Toto” Caputo reafirmó la importancia de consolidar políticas basadas en el orden y la responsabilidad fiscal. El influyente funcionario nacional hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia una reducción de la presión impositiva y la generación de condiciones que favorezcan la inversión privada, planteando asimismo un horizonte de mayor autonomía financiera para las administraciones provinciales.

Con su intervención en este foro federal liderado por las máximas autoridades económicas de la Nación, el Gobierno de Santa Cruz ratifica su compromiso con la previsibilidad financiera, el planeamiento estratégico y la coordinación institucional con el resto de las jurisdicciones del país.