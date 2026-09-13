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La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dispuso el cierre total de la zafra del langostino 2026 en aguas nacionales a partir del domingo 13 de septiembre. Con esta medida, los buques que operan en el caladero deben interrumpir las tareas extractivas e iniciar navegación hacia puerto para efectuar las descargas correspondientes.

La decisión fue tomada en el último encuentro del Consejo Federal Pesquero (Acta CFP Nro. 24/2026) y alcanza a todas las aguas nacionales, incluidos los sectores exteriores a la ZVPJM. El cierre responde a los informes del INIDEP, que constataron rendimientos nulos en las Subáreas 4 y 5, sumado al avance del proceso reproductivo con alta presencia de hembras maduras e impregnadas.

El langostino es clave en el movimiento portuario.

Desembarcos

La decisión marcó el cierre de un ciclo productivo que reflejó un importante incremento en el volumen procesado por los muelles santacruceños. De acuerdo a los registros oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, los desembarques acumulados entre el 1 de enero y el 8 de septiembre mostraron una marcada recuperación respecto al ciclo previo.

Puerto Deseado: Registró un incremento del 123,06%, al pasar de 5.228,9 toneladas en 2025 a 11.663,9 toneladas en 2026.

Caleta Paula: Presentó una suba del 129,60%, tras saltar de 1.905,4 toneladas en 2025 a 4.374,9 toneladas en 2026.

Total acumulado provincial: El volumen conjunto de ambas terminales mostró una suba global del 124,80%, pasando de 7.134,3 toneladas consolidadas en 2025 a 16.038,8 toneladas acumuladas en 2026.

Chubut

El comportamiento de los desembarques de langostino en la provincia de Chubut ofreció un panorama dispar entre las distintas terminales entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de 2026 en comparación con el ciclo 2025.

Puerto Madryn registró un marcado incremento del 42,10%, alcanzando las 84.485,2 toneladas frente a las 59.454,7 toneladas del año anterior.

Por su parte, Comodoro Rivadavia mostró una suba del 70,65%, pasando de 231,7 a 395,4 toneladas.

En contraste, el puerto de Rawson experimentó una fuerte contracción del 51,82%, al descender de 105.478,5 toneladas en 2025 a 50.813,4 toneladas en el período acumulado de 2026.

Proyección confirmada

El comportamiento de la zafra ratificó las estimaciones iniciales trazadas por la administración provincial. En la previa del inicio de la zafra que acaba de finalizar, el secretario de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Sergio Klimenko, anticipó en declaraciones a LU12 AM680 que las prospecciones mostraban condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad y apostaba por un gran incremento en la actividad portuaria.

El funcionario provincial había remarcado en su momento la presencia de una abundante biomasa de recurso y la concreción de acuerdos entre cámaras empresarias y sindicatos del sector, factores que permitieron garantizar la operatividad de la flota y consolidar el nivel de descargas en las terminales marítimas de la provincia.