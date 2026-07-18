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El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de Santa Cruz informan que continúa avanzando el proceso de normalización del servicio de seguridad en todo el territorio provincial.

En ese marco, luego de las reuniones mantenidas con efectivos policiales de Caleta Olivia, encabezadas por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, se acordó el restablecimiento pleno del servicio en esa ciudad, el cual quedará normalizado a partir de las 00:00 horas.

Vuelve a la normalidad el servicio en Caleta Olivia. Manifestantes desarman las carpas que levantaron esta semana.

Esta decisión representa un nuevo paso en el proceso de recuperación gradual de la operatividad, que en los últimos días ya permitió normalizar las dependencias de la zona centro, gran parte del Servicio Penitenciario Provincial y en zona sur se activaron distintas unidades policiales.

Más dependencias recuperan la operatividad

Actualmente, el Servicio Penitenciario Provincial desarrolla sus funciones con total normalidad en todas las unidades, con excepción de Río Gallegos y Pico Truncado, donde continúa el trabajo conjunto para alcanzar la normalización.

En el ámbito de la Policía de Santa Cruz, también retomaron plenamente sus actividades diversas divisiones especializadas de Río Gallegos, entre ellas Criminalística e Investigaciones, que ya se encuentran desarrollando sus tareas habituales.

El reclamo aún sigue por parte de sectores de la policía en Río Gallegos. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

El Ministerio de Seguridad destacó que estos avances son el resultado del diálogo permanente mantenido con el personal policial y penitenciario, permitiendo recuperar progresivamente la prestación integral del servicio en distintos puntos de la provincia.

Compromiso con el diálogo y la seguridad de los santacruceños

En cumplimiento de los compromisos asumidos durante las reuniones con el personal de Caleta Olivia, se confirmó que no se iniciarán actuaciones administrativas, no se aplicarán sanciones ni se efectuarán descuentos salariales al personal de esa localidad vinculado a este proceso.

Las autoridades provinciales reafirmaron que continuarán trabajando para alcanzar la normalización total del servicio, priorizando el diálogo, la responsabilidad institucional y la protección de la comunidad.

Asimismo, expresaron un especial reconocimiento a los efectivos policiales y penitenciarios que, durante este período, sostuvieron con compromiso y profesionalismo las tareas operativas, preventivas y de seguridad en todo el territorio santacruceño, garantizando la continuidad de un servicio esencial para la población.