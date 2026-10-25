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Santa Cruz encabezó la caída nacional en el consumo de combustibles al público durante septiembre de 2026, registrando una contracción interanual del 8,97%. De acuerdo a un informe del sitio Surtidores, la provincia comercializó 15.732 metros cúbicos frente a los 17.283 metros cúbicos despachados en el mismo mes del año anterior, ubicándose como el distrito provincial con el retroceso más pronunciado del país.

Este resultado profundiza la tendencia hacia la baja que el distrito venía experimentando en los meses previos. En agosto la baja había alcanzado el 12,91% (con 14.304 m³ frente a los 16.424 m³ de 2025), mientras que en junio la merma interanual había sido del 1,09% (14.287 m³ contra 14.444 m³) y en enero el retroceso se ubicó en el 6,37% (18.883 m³ frente a 20.168 m³).

Provincias del sur

A nivel regional, la Patagonia mostró un comportamiento dispar, marcado por caídas severas en el extremo sur y leves recuperaciones en la franja norte. Tierra del Fuego acompañó la tendencia negativa con un descenso del 5,29% (7.885 m³ contra 8.326 m³ en 2025), mientras que Chubut registró una baja del 5,58% (28.869 m³ frente a 30.575 m³).

Santa Cruz con la caída más pronunciada de consumo de combustible.

En contraposición, Río Negro presentó un incremento del 3,82% interanual (40.258 m³ frente a 38.775 m³) y Neuquén anotó una suba del 1,93% (37.103 m³ frente a 36.399 m³). Por su parte, la provincia de La Pampa destacó en la región pampeana y del sur con un incremento del 14,04% (27.487 m³ frente a 24.103 m³), posicionándose como el crecimiento más alto de Argentina.

Provincias que crecieron en consumo

El desempeño general del país interrumpió siete meses consecutivos de caídas interanuales, alcanzando un volumen total de 1.403.856 metros cúbicos, lo que representó un repunte general del 1,96% en comparación con los 1.376.837 metros cúbicos de septiembre de 2025.

La medición intermensual diaria registró un avance del 4,42% respecto a agosto. Entre los distritos que impulsaron este resultado positivo se destacaron La Pampa (+14,04%), Entre Ríos (+7,14%), Santa Fe (+7,06%), Córdoba (+5,41%), Santiago del Estero (+5,00%), Río Negro (+3,82%), Chaco (+3,28%), San Luis (+2,51%), Salta (+2,27%), Buenos Aires (+2,05%), Tucumán (+1,94%), Neuquén (+1,93%), Corrientes (+1,12%) y San Juan (+0,90%).

En materia de oferta, YPF consolidó su posición predominante en el mercado nacional con un aumento interanual del 2,91% en sus despachos, al comercializar 778.795 metros cúbicos frente a los 756.794 metros cúbicos del mismo período de 2025. Esta cifra le otorgó a la compañía estatal un market share del 55,5% sobre el total del volumen expendido en el país.

La recuperación del volumen total estuvo apuntalada por el gasoil, cuya demanda global subió un 6,29% interanual, impulsada por el Gasoil G3 (+6,61%, con 248.068 m³) y el Gasoil G2 (+6,08%, con 378.053 m³). Por el contrario, las naftas cedieron un 1,27% en su conjunto, condicionadas por la caída de la nafta Súper, que descendió un 2,17% (570.688 m³), a pesar de la leve mejora en la nafta Premium, que avanzó un 1,27% (207.047 m³). En el desglose del mix de ventas del mes, la nafta Súper representó el 40,7%, el Gasoil G2 el 26,9%, el Gasoil G3 el 17,7 % y la nafta Premium el 14,7%.