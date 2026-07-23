Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la continuidad de los encuentros que comenzaron a mantener autoridades del Ejecutivo Provincial de manera individual con los 15 municipios y las 5 comisiones de fomento, se llevó adelante la mesa de trabajo con el Municipio de Río Turbio. En tanto que también se hizo lo propio con la intendencia de Los Antiguos mientras que con las comunas de Perito Moreno y Pico Truncado se realizaron vía zoom.

Las distintas mesas técnicas individuales con cada localidad fueron encabezadas por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger acompañada por el equipo técnico del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura. En el encuentro con Río Turbio estuvo su intendente, Darío Menna; mientras que por el de Los Antiguos participó su intendenta, Zulma Neira.

La localidad de Los Antiguos estuvo representada por su intendenta, Zulma Neira.

En este sentido, al igual que en los encuentros anteriores, el gobierno indicó que se abordó la realidad financiera-económica de cada intendencia, en el marco de encontrar un punto de equilibrio para que los municipios no se desfinancien y puedan cumplir con sus responsabilidades hacia el sistema previsional de manera de tampoco desfinanciar las cajas provinciales, es decir, ni la previsional ni la obra social.

Otro de los temas a abordar en estos encuentros individuales es fomentar la transparencia fiscal a la que cada municipio debería adherir, al igual que lo hace la provincia, a la ley de responsabilidad fiscal.

Estos encuentros continuarán hasta el lunes 27 de julio, abarcando la totalidad de las localidades de Santa Cruz, sus 15 municipios y sus 5 comisiones de fomento.