Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Victoria Ojeda anunció por sus redes sociales que se suma a trabajar en el gabinete provincial, tras ser convocada por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen.

Hasta aquí fue concejal de Río Gallegos e integró el bloque del Partido SER junto a Ayrton Ruay y Giulliana Tobares.

“Hoy me toca tomar una decisión importante, de esas que no son fáciles, porque implican cerrar una etapa muy valiosa de mi vida”, inició el posteo.

Relató que presentó su renuncia como concejal, ya que fue convocada por el Jefe de Gabinete, Pedro Luxen, a los fines de cumplir funciones en el ejecutivo acompañando la gestión del gobernador Claudio Vidal como lo hizo desde el inicio del partido SER.

El posteo de la exconcejal de SER, Victoria Ojeda.

“Ser concejal fue para mí un enorme honor. Me voy con aprendizajes y con la tranquilidad de haber dado todo de mí. Me llevo el cariño de tantos vecinos que acompañaron, confiaron y estuvieron presentes en este camino”, agradeció.

Sin precisar qué cargo ocupará, dijo que seguirá “estando, como siempre, a disposición para trabajar, para escuchar y para hacer todo lo que esté a mi alcance”.

“Agradezco a quienes me acompañaron estos años de gestión, como así también a mis referentes que confían en mí para este nuevo desafío”, concluyó.

La Opinión Austral confirmó que la banca que dejó Victoria Ojeda será ocupada por Cecilia Cortes, secretaria de Estado de Políticas para el Desarrollo Local.