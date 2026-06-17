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La Cámara de Diputados de Santa Cruz convocó a una sesión extraordinaria para el próximo viernes 26 de junio, a las 11:00 horas, con el objetivo de recibir el Informe de Gestión del Poder Ejecutivo correspondiente al primer semestre de 2026.

La convocatoria fue formalizada mediante una resolución firmada por el presidente de la Legislatura provincial, a partir de un pedido elevado por la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la Nota N° 29/JGM/2026.

Según se desprende del instrumento legal, la presentación se enmarca en lo establecido por la Ley Provincial N° 3718, que obliga al Poder Ejecutivo a informar periódicamente ante la Cámara de Diputados sobre la marcha de la administración pública provincial. La normativa alcanza a la Administración Central, organismos centralizados y descentralizados, así como también a las sociedades del Estado.

La convocatoria a sesión extraordinaria.

La sesión tendrá carácter público y se desarrollará en la Sala de Sesiones de la Legislatura provincial. Durante la jornada, las autoridades del Ejecutivo expondrán los principales lineamientos, acciones y resultados de gestión correspondientes a los primeros seis meses del año.

Desde la Presidencia de la Cámara señalaron que la convocatoria responde además a las facultades conferidas por la Constitución Provincial y el Reglamento Interno del cuerpo legislativo, que prevén este tipo de sesiones especiales para el tratamiento de asuntos institucionales de relevancia.

La presentación del informe constituye una de las principales instancias de rendición de cuentas del Gobierno provincial ante los representantes legislativos y la ciudadanía, permitiendo conocer el estado de avance de las políticas públicas impulsadas por la administración santacruceña durante el primer tramo de 2026.