Este martes ingresó a la Cámara de Diputados un pedido del bloque de Unión por la Patria para pedir tratar los oficios judiciales 535/2025 y 1777/2025, mediante los cuales se la Cámara de la Primera Circunscripción judicial solicita el desafuero del diputado provincial Fernando Españón (Por Santa Cruz).

El legislador, exintendente de la localidad de 28 de Noviembre, está procesado por abuso sexual simple y abuso de autoridad, pero el expediente lleva meses sin resolución. Ya en el mes de mayo, la Cámara Criminal de Río Gallegos volvió a requerir a la Legislatura provincial que trate el pedido de desafuero.

El pedido para tratar, en extraordinaria, el pedido de desafuero, lo realizó el bloque de la oposición.

Para solicitar una sesión extraordinaria, los diputados deben reunir 8 firmas, las cuales pudo juntar el bloque opositor, aunque esto no significa que reúna el quórum necesario para avanzar con el desafuero. De hecho, ya en otra ocasión hizo el intento pero no prosperó debido a la reticencia del bloque oficialista.

El pedido de desafuero se fundamenta en el artículo 181 del Código Procesal Penal de Santa Cruz, que regula los pasos a seguir para juzgar a funcionarios protegidos por inmunidad parlamentaria. Solo con la aprobación de la Legislatura podrá la Justicia llevar a juicio a Españón.

El pedido de extraordinaria para este miércoles 8 de octubre.

El legislador fue investigado en el pasado por presuntas irregularidades cuando fue intendente de 28 de Noviembre, aunque ahora las denuncias son mucho más graves. La causa más avanzada lo imputa por abuso sexual simple bajo una figura agravada, y en paralelo se tramita otra por abuso de autoridad, sumando a esto una tercera por desobediencia y estorbo al ejercicio de funciones públicas.

Sin embargo, el bloque de “Por Santa Cruz” ya bloqueó la posibilidad de desafuero. Incluso, este año, en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el oficialismo aprobó la interpelación a los jueces que participaron en las causas judiciales en las cuales se procesó al diputado para cuestionar supuestas irregularidades.

El diputado Fernando Españón y el pedido que hiciera en su momento el juez Jorge Yance.

Se trata de la jueza Romina Roxana Frías, el juez Jorge Daniel Yance y la jueza Betina Bustos, para dar detalles sobre el pedido de desafuero presentado por la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial y las causas judiciales de cada juzgado. Frías se excusó por motivos de competencia y el resto de los funcionarios del Poder Judicial no respondieron a la interpelación del Poder Legislativo.

Ante la equivalencias de las manos entre un bloque y otro, es muy probable que la oposición no consiga nuevamente el quórum para tratar el pedido desafuero.