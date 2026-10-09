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Los coordinadores provinciales de Zona Norte de Santa Cruz expresaron su repudio por los hechos ocurridos en el ramal ferroviario de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), donde se produjo el descarrilamiento del tren carbonero.

A través de un comunicado conjunto, exigieron una investigación urgente para esclarecer las circunstancias del episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.

Bajo el título “En la política no vale todo”, los representantes de distintas localidades del norte santacruceño manifestaron su preocupación por lo sucedido y remarcaron la importancia de preservar la seguridad de los trabajadores y el funcionamiento de una empresa estratégica para el desarrollo productivo y económico de la provincia.

“Las diferencias políticas y gremiales se resuelven con diálogo, nunca poniendo en riesgo la vida de los trabajadores ni el desarrollo productivo de nuestra provincia”, expresaron en el documento.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de avanzar con las actuaciones para determinar qué ocurrió en el ramal ferroviario y esclarecer las circunstancias que provocaron el descarrilamiento.

El elemento ferroviario hallado sobre la vía que YCRT analiza como posible causa del descarrilamiento.

“YCRT representa historia”

En el comunicado, los coordinadores también destacaron la importancia de YCRT para la provincia, tanto por su aporte a la actividad económica como por su vínculo con la historia y la identidad de la comunidad santacruceña.

“YCRT representa historia, identidad, trabajo y el sustento de cientos de familias santacruceñas. Defenderla es defender el futuro de nuestra comunidad”, sostuvieron.

Asimismo, cuestionaron cualquier situación en la que las diferencias políticas o sindicales puedan derivar en hechos que comprometan la integridad de los trabajadores. “La política debe tener límites, la vida se respeta, el trabajo se defiende y la verdad debe prevalecer”, afirmaron.

El pronunciamiento lleva las firmas de Hernán Elorrieta, coordinador de Las Heras; Raúl Cárdenas, de Perito Moreno; Julio Bellomo, de Los Antiguos; Juan Carlos Juárez, de Caleta Olivia; Santiago Aberastain, de Puerto Deseado; y Bruno Carrumán, de Pico Truncado.