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En el marco del Plan de Recuperación Histórica de los edificios escolares, el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz inició este fin de semana un operativo integral de mantenimiento en escuelas de Puerto Deseado y Tellier.

El operativo, encabezado por Ana Navarrete, directora de Sobrestante del organismo, cuenta con un equipo de cinco trabajadores del área de mantenimiento que recorren los distintos establecimientos educativos para realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Entre las intervenciones se destacan el recambio de luminarias, trabajos en instalaciones sanitarias, sistemas eléctricos, calefacción, reemplazo de vidrios y la atención de necesidades surgidas del uso cotidiano de los edificios escolares.

Durante las jornadas, también se realizaron visitas de obra en la Escuela Provincial Primaria N° 87, donde una empresa contratada avanza con la instalación de nuevas calderas, radiadores y bombas. Además, se ejecutan tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en otros equipos de calefacción, con el objetivo de avanzar hacia la certificación integral del sistema en los próximos días.

Estos trabajos forman parte de una agenda de mantenimiento que el CPE impulsa en distintas localidades de Santa Cruz, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y generar entornos educativos funcionales y confortables que promuevan la mejora de la enseñanza y los aprendizajes.

La presidenta del CPE, Iris Rasgido, destacó que “recuperar nuestras escuelas es posible gracias al trabajo responsable y comprometido de los trabajadores del Consejo Provincial de Educación, quienes con dedicación mejoran día a día las condiciones de cada institución educativa”. Rasgido también resaltó el esfuerzo del equipo que trabaja intensamente en Puerto Deseado y Tellier, dedicando muchas horas para avanzar en el plan de recuperación histórica.