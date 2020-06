D'Amico aseguró que Maldonado no podrá ser reemplazado a menos que renuncie

A poco del inicio de la sesión extraordinaria, Daniela D'Amico concejal del bloque UNIDOS habló en LU12 AM680 sobre la expulsión de Emilio Maldonado. "A todos nos impactó. Tiene que ser separado de su cargo. No puede seguir desmpeñando sus funciones hasta que se haga el juicio".

Luego de aclarar que la determinación se tomará por votación aseguró que no será posible destituir a Maldonado. "Lo que solicita el intendente (Pablo Grasso) no estaría contemplado dentro de la Ley 55 (...). Lo que corresponde en este caso es una suspensión preventiva porque indudablemente no puede seguir a cargo hasta que se determine su culpabilidad".

La Opinión Austral habló con vecinos y familiares del concejal Emilio Maldonado.

En otro fragmento de la entrevista, D'Amico explicó "en el caso de la suspensión, no puede ser reemplazado, a menos que presente la denuncia".

Emilio Maldonado, concejal de Río Gallegos acusado de abuso sexual

"Nosotros le creemos a las víctimas. Los niños no mienten. Entendemos que en la primera denuncia es muy importante resaltar que no se cumplieron los protocolos. La mamá fue a la comisaría de la Mujer y desde ahí la llevaron a la comisaría sexta que no era de su jurisdicción. Un policía varón hizo la indagatoria con pocos cuidados. La mamá pidió la denuncia y la comisaría no se la dio argumentando que no tenía el sellado pertinente. Entonces, sacó una foto. No se activaron dispoistivos con respecto a la contención de la familia hasta que se hizo mediático"