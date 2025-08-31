Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un acto colmado de militantes y vecinos, el candidato a diputado nacional Daniel Álvarez presentó la lista del Frente Electoral y reafirmó el compromiso de trabajar por la unidad, la producción y la defensa de los trabajadores.

Álvarez destacó que este frente político nació de la confluencia de radicales, peronistas, sindicalistas y vecinos, unidos por un objetivo común: “Lo que nos une es el amor por nuestra tierra, y ese sentimiento está por encima de cualquier diferencia”.

Durante su discurso, rindió homenaje a los 14 mineros de la cuenca carbonífera y remarcó la importancia de que la región tenga representación en el Congreso de la Nación. “El mejor homenaje es que la cuenca tenga voz propia en la Cámara de Diputados”, señaló.

Mariana Mercado (suplente), Constanza Pacheco (suplente), Juan José Ortega (tercer candidato), José Álvarez (primer candidato), Claudio Vidal (gobernador), Fabián Leguizamón (vicegobernador), Gisela Martínez (segunda candidata) y Noelia Arias (candidata comisionado de Cañadón Seco). FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El candidato también valoró la decisión del gobernador Claudio Vidal de poner la cara ante el presidente de la Nación (Javier Milei) para exigir una salida digna para los trabajadores de YCRT. “Este gobernador no se esconde: fue a pedir por los trabajadores de la cuenca, porque sabe que no son responsables de los errores y la corrupción de años anteriores”, expresó Álvarez.

Finalmente, convocó a todos los sectores productivos y sociales a sumarse al desafío colectivo: “Convocamos a plomeros, docentes, petroleros, comerciantes, productores, profesionales, a los jóvenes y a cada familia santacruceña. Santa Cruz tiene un futuro enorme y lo vamos a construir entre todos”.