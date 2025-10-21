Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, el jefe de Gabinete y candidato a diputado nacional por el frente electoral “Provincias Unidas Por Santa Cruz”, Daniel Álvarez participó –en Río Turbio- del anuncio de la medida del nuevo régimen previsional para el personal de la Planta Depuradora de YCRT.

Según dieron a conocer a través de las redes sociales, el anuncio fue después que el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz declarara las tareas en la Planta Depuradora de YCRT como “penosas y riesgosas” (Decreto N.º 4257/68).

¿Qué implica ésta medida? El encuadramiento permitirá a los trabajadores acceder a un régimen jubilatorio especial, con reducción en la edad y los años de servicio. Además, subrayaron que se trata de una reparación histórica a quienes enfrentan condiciones extremas. En ese aspecto, Daniel Álvarez, destacó que es un “acto de justicia, de orgullo y de dignidad“.

Unas horas antes, Álvarez repasó –entrevistado en LU14 Radio Provincia– su recorrido por distintas localidades y la realidad de un contexto nacional complejo. “Estamos atravesando una escalada inflacionaria descomunal que golpea el bolsillo de los argentinos y dificulta la gestión de los gobiernos provinciales. La Nación se retiró de sus funciones esenciales, recortando fondos para salud, educación y obra pública”, planteó.

El funcionario destacó que, ante ese panorama, el Gobierno Provincial mantuvo la estabilidad del empleo estatal y apostó a la formación laboral. “Nunca se pensó en ajustar despidiendo trabajadores. Apostamos a la capacitación de nuestros jóvenes, a la minería, la pesca, la energía y la industria local, porque sabemos que la reactivación económica llegará y tenemos que tener a nuestra gente preparada”, sostuvo.

Álvarez remarcó que Santa Cruz “es una provincia energética por excelencia” y que el futuro productivo debe pensarse con soberanía. “YPF decidió irse y eso dejó trabajadores fuera del sistema. Hoy la provincia asume el desafío de recuperar esas áreas y reactivar la producción. El Estado Nacional debe acompañar estos procesos, no puede correrse de sus obligaciones con el pueblo”, subrayó.

Frente a la incertidumbre económica, Álvarez fue claro: “No hay plata en la calle, y eso repercute en los comercios, en los impuestos, en la vida cotidiana. Pero la salida no es con ajuste, sino con trabajo. Nos esperan meses duros, pero hay que decir la verdad y poner el hombro. Cuando la cadena vuelva a moverse, la realidad va a cambiar”.

Antes de cerrar, dejó un mensaje a los santacruceños: “El gobernador y todo el equipo creemos en Dios, en el trabajo y en el amor al prójimo. Gobernar es eso: trabajar incansablemente para que los demás vivan mejor”.