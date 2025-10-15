Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete de la provincia, José Daniel Álvarez, estuvo en la recorrida del gobernador Claudio Vidal por diferentes estamentos del gobierno provincial en la ciudad de Río Gallegos, a los efectos de observar y evaluar la labor que se lleva adelante en cada una de las dependencias provinciales.

Entrevistado por La Opinión Austral, se refirió a los planes de viviendas que ahora se realizan con material tradicional, dando mayor comodidad y confianza a futuro apara los vecinos que sean adjudicados.

Importante avance de las obras tras el receso invernal. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Estamos ante la presencia de las 56 viviendas con material tradicional, no material ligero como se estilaba entregar hasta hace unos años atrás en la provincia, esto habla un poco de pensar en obras de calidad hacia el futuro para poder brindarle a los adjudicatarios casas que realmente cumplan con las condiciones que necesitamos los que vivimos en la Patagonia”, expresó.

El funcionario sostuvo que “durante mucho tiempo se trabajo y se especuló con la rapidez que ofrecía la obra del steel frame pero la verdad que no es material apto en líneas generales para estos climas que tenemos que soportar los patagónicos”. En ese sentido, señaló: “Hoy estamos hablando de obras de calidad, como dice el presidente del Instituto Desarrollo Urbano y Vivienda (Cristian Mansilla), de empresas que están trabajando a la par, una obra que implica 7 mil millones de pesos que está destinado pura y exclusivamente para beneficio de nuestra gente”.