En Pico Truncado, el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, visitó la planta de hidrógeno, dialogó con trabajadores y recibió un informe sobre proyectos en marcha.

También acompañó la presentación del plan para reactivar la planta de agua, que permitirá abastecer al hospital y a sectores de la comunidad. “Truncado tiene un enorme potencial energético y productivo”, subrayó Álvarez.

En Caleta Olivia, junto a Carrizo, recorrió la obra de canalización de calle Alvear, impulsada por la Unión Vecinal del barrio Perito Moreno. El intendente destacó que forma parte de un plan integral de bacheo, pavimentación y forestación en distintos barrios.

“Los recursos deben volver en obras y servicios concretos para mejorar la vida cotidiana”, afirmó Álvarez.

La jornada incluyó reuniones con vecinos que plantearon inquietudes sobre salud y servicios, atendidas directamente por el jefe de Gabinete.